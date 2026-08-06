De volta às novelas da Globo após oito anos, Paulinho Vilhena vive o cardiologista Ricardo e já estreia no plantão de jaleco vermelhoFoto: TV Globo/Manoella Mello
Médicos criticam figurino vermelho de novela da Globo
Uniformes usados em ‘Por Você’ provocam reação de profissionais antes mesmo da estreia da trama
Médicos criticam figurino vermelho de novela da Globo
Uniformes usados em ‘Por Você’ provocam reação de profissionais antes mesmo da estreia da trama
Léo Santana invade o closet e usa acessórios de Lore Improta
Cantor aposta nas bolsas da mulher e mostra que, dentro de casa, até o guarda-roupa virou patrimônio compartilhado
Mara Maravilha afronta Xuxa no Instagram do titular desta coluna
Apresentadora resgata imagem de ‘Amor, Estranho Amor’ para alfinetar a Rainha dos Baixinhos
Stefhany Sousa recusou R$ 100 mil por convicção religiosa
Cantora do hit ‘CrossFox’ afirmou que abriu mão de campanha publicitária durante a pandemia por causa da fé
Carol Lekker é afastada após críticas a Eliana no SBT
Apresentadora ficou fora do ‘Fofocalizando’ depois de atacar Eliana, que comandou os domingos do SBT por 15 anos
Leilão de Neymar tem atraso, cifras milionárias e falta de banheiro
Evento reuniu famosos, vendeu um story por R$ 550 mil e deixou convidados esperando quase uma hora no estacionamento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.