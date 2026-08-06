De volta às novelas da Globo após oito anos, Paulinho Vilhena vive o cardiologista Ricardo e já estreia no plantão de jaleco vermelhoFoto: TV Globo/Manoella Mello

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Andrei Lara
A Globo nem estreou Por Você, sua próxima novela das 19h, e já conseguiu colocar a produção na emergência. As primeiras imagens do folhetim mostram médicos circulando pelo hospital com uniformes vermelhos, cor que costuma passar longe dos centros cirúrgicos por razões técnicas e visuais.
Profissionais da saúde reagiram nas redes sociais e apontaram que tons como verde e azul são usados justamente para reduzir o impacto visual do sangue e melhorar a percepção durante os procedimentos. Mas a novela, pelo visto, preferiu trocar a consultoria médica pela paleta de cores.
Pelo visto, faltou médico e sobrou diretor de arte no plantão.