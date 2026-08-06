Após fim do namoro, Erika Januza renova as energias em cachoeira - Reprodução/Instagram

Após fim do namoro, Erika Januza renova as energias em cachoeiraReprodução/Instagram

Publicado 06/08/2026 18:01

Rio - Erika Januza escolheu a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, para desacelerar após o fim do relacionamento com Arlindinho. Nesta quinta-feira (6), a atriz compartilhou fotos em uma cachoeira da região e contou que sentia necessidade de viver esse momento de conexão com a natureza.

Usando um biquíni de crochê em tom bege, Erika apareceu aproveitando o banho de cachoeira e a paisagem do local. Na legenda da publicação, a apresentadora do Saia Justa falou sobre o significado da viagem. "A natureza tem um poder, uma presença de Deus inexplicável! Eu precisava... e sabia!", escreveu.

A postagem recebeu uma série de mensagens de carinho dos seguidores. "Ainda dizem que não existe paraíso na Terra", comentou um internauta. "Quem perdeu, que chore", escreveu outro. "Maravilhosa", elogiou uma fã.

Erika anunciou o fim do namoro com Arlindinho no fim de julho, após cerca de oito meses de relacionamento.