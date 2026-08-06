Isabella Scherer publicou imagem com o rostinho de Tom Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Isabella Scherer revelou aos seguidores o rostinho de Tom, terceiro filho com o modelo Rodrigo Calazans. Nesta quinta-feira (6), a influenciadora compartilhou no Instagram Stories a imagem do ultrassom em 3D feito na reta final da gestação. 
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Isabella Scherer espera o terceiro filho com Rodrigo Calazans - Reprodução/Instagram
Isabella Scherer realizou ultrassom 3D para na reta final da gravidez - Reprodução/Instagram
Isabella Scherer opinou sobre possível data de nascimento do terceiro filho - Reprodução/Instagram
Isabella Scherer publicou imagem com o rostinho de Tom - Reprodução/Instagram
"Gente, daqui a pouco eu vou começar as enquetes de quando vocês acham que o Tom vai nascer. Sábado eu faço 36 semanas. Eu acho que vai ser leonino, sinto essa energia, então eu chuto dia 18 ou 22 [de agosto]", palpitou. 
A Campeã do "Masterchef 2021" contou que o médico acredita na chegada do bebê dentro de um mês e pediu para o marido opinar sobre a data do nascimento. "4 de setembro", chutou Rodrigo. "Só porque ele faz aniversário... previsível", brincou Isabella.
O casal também é pai dos gêmeos Mel e Bento, de 3 anos. 