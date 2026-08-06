Davi Brito se casou no civil com Emilly Araujo Reprodução/Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Depois de oficializar a união no civil com a influenciadora Emilly Araújo, Davi Brito já está organizando a cerimônia que reunirá familiares e amigos. Nesta quinta-feira (6), o campeão do BBB 24 revelou que a festa pode custar cerca de R$ 2,5 milhões.
Segundo o baiano, ele e a esposa passaram a manhã definindo os detalhes do evento e fecharam o orçamento inicial.
"Eu e Emily fomos fazer o orçamento do nosso casamento agora pela manhã e já está tudo certo. O orçamento total ficou de R$ 1,5 milhão, fora as outras coisas que vai arredondar para R$ 2,5 milhões", afirmou nos Stories.
Davi disse que pretende fazer uma celebração grandiosa e prometeu dividir com os seguidores os bastidores da organização. "Tem que ser um casamento exemplar para receber todos os convidados", declarou.
O casal já escolheu o local da festa e participou da degustação do cardápio. A expectativa é que a comemoração aconteça em setembro. De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, o evento está marcado para o dia 5 e deve reunir cerca de 500 convidados. Entre as atrações cotadas estão nomes como Léo Santana, Pablo, Nilsinho, Toque 10 e Silvano Sales.
Os noivos também já definiram outros detalhes da cerimônia, como os trajes, avaliados em aproximadamente R$ 120 mil, e as alianças, estimadas em R$ 30 mil.
Davi e Emilly oficializaram o casamento no civil no fim de julho, após quatro meses de relacionamento. A cerimônia foi realizada de forma reservada e surpreendeu até mesmo familiares do ex-BBB. Na ocasião, a mãe dele, Elisângela Brito, afirmou ter descoberto a notícia pelas redes sociais e disse que ficou magoada por não ter sido convidada.