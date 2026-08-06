Roberto Carlos Divulgação/TV Globo

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Leticia Pessôa
Rio - Roberto Carlos anunciou na tarde desta quinta-feira (6) que Leonardo Esteves, filho de Erasmo Carlos (1941-2022) não faz mais parte de sua equipe. A informação foi revelada pela assessoria do artista em comunicado divulgado nas redes sociais. 
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Roberto Carlos anunciou saída do filho de Erasmo Carlos de sua equipe - Reprodução/Instagram
Roberto Carlos - Divulgação/TV Globo
"Informamos que Leonardo Esteves deixará de atuar à frente da contratação dos shows do artista Roberto Carlos. A decisão foi tomada amigavelmente e em comum acordo. Os shows já firmados anteriormente serão realizados normalmente", informou em nota. 
Em recuperação de uma cirurgia de vesícula, Roberto Carlos voltará aos palcos em apresentação prevista para o dia 15 de agosto no Qualistage, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio.  