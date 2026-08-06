Jéssica Ellen publicou fotos de lingerie nas redes sociais Reprodução/Instagram

L
Leticia Pessôa
Rio - Jessica Ellen, de 34 anos, elevou a temperatura ao compartilhar fotos de um ensaio sensual de lingerie, nesta quinta-feira (6). Nos cliques, a atriz aparece deitada na cama e também lendo o livro "Mulheres Que Correm Com Os Lobos", da escritora norte-americana Clarissa Pinkola Estés. 
fotogaleria
Jéssica Ellen surgiu com o livro 'Mulheres Que Correm Com Os Lobos' - Reprodução/Instagram
Jéssica Ellen publicou fotos de lingerie nas redes sociais - Reprodução/Instagram
Jéssica Ellen compartilhou novo ensaio fotográfico - Reprodução/Instagram
A artista recebeu elogios de famosas e dos seguidores nos comentários. "Linda and Gostosa", escreveu Sophie Charlotte. "Eitaaaaa pleura", disse Barbara Reis. "Uau", enviou Fabiula Nascimento. "Muito maravilhosa", afirmou uma internauta. "Você é um espetáculo", declarou outra. 
Jéssica Ellen está afastada da televisão desde que viveu a protagonista Madalena em "Volta Por Cima" (2024), da TV Globo, na qual contracenou com o atual namorado, Vitor Sampaio.  
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Jéssica Ellen (@jessicaellen)