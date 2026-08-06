Jéssica Ellen publicou fotos de lingerie nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Jéssica Ellen publicou fotos de lingerie nas redes sociais Reprodução/Instagram

Publicado 06/08/2026 20:27

Rio - Jessica Ellen , de 34 anos, elevou a temperatura ao compartilhar fotos de um ensaio sensual de lingerie, nesta quinta-feira (6). Nos cliques, a atriz aparece deitada na cama e também lendo o livro "Mulheres Que Correm Com Os Lobos", da escritora norte-americana Clarissa Pinkola Estés.

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A artista recebeu elogios de famosas e dos seguidores nos comentários. "Linda and Gostosa", escreveu Sophie Charlotte. "Eitaaaaa pleura", disse Barbara Reis. "Uau", enviou Fabiula Nascimento. "Muito maravilhosa", afirmou uma internauta. "Você é um espetáculo", declarou outra.



Jéssica Ellen está afastada da televisão desde que viveu a protagonista Madalena em "Volta Por Cima" (2024), da TV Globo, na qual contracenou com o atual namorado, Vitor Sampaio.