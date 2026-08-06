Alex Escobar - Divulgação/TV Globo

Alex EscobarDivulgação/TV Globo

Publicado 06/08/2026 21:52 | Atualizado 06/08/2026 22:05

Rio - Alex Escobar usou as redes sociais nesta sexta-feira (6) para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. O jornalista esportivo revelou que passou por uma cirurgia para retirar um tumor de aparência benigna localizado na região do peito. O procedimento foi realizado na quinta-feira (5), na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio.

Na publicação, feita em parceria com a TV Globo e o ge, Escobar também contou que foi diagnosticado com miastenia, doença autoimune que pode comprometer funções como a fala e a mastigação.

O apresentador relembrou que precisou deixar a cobertura da Copa do Mundo após passar mal durante uma participação ao vivo no Encontro com Patrícia Poeta. Na ocasião, ele foi internado nos Estados Unidos para realizar exames e, depois, retornou ao Brasil para dar continuidade ao tratamento.

Ao comentar a nova etapa da recuperação, Alex descreveu os últimos meses como um período de muitos desafios. "Esse é um ano de ensinamentos, de pausas forçadas que obrigam a refletir, lidar com a adversidade, respirar fundo, lutar, desabafar, chorar e se levantar. Não foi nada fácil me despedir da Copa sem saber o que eu tinha", escreveu.

O jornalista também afirmou que a cirurgia representa um passo importante para retomar a rotina e demonstrou confiança na recuperação. "Hoje dei um grande passo para tudo voltar ao normal. Estou feliz. E, no tempo certo, estaremos juntos de novo", concluiu.