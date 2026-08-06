Erika Schneider não divulga mais casa de apostas - Reprodução/Instagram

Erika Schneider não divulga mais casa de apostasReprodução/Instagram

Publicado 06/08/2026 21:05

Rio - Erika Schneider abriu a caixinha de perguntas do Instagram nesta quinta-feira (6) e revelou que deixou de fazer publicidade para plataformas de apostas online. A influenciadora explicou que isso não faz mais sentido em sua vida.

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"Você faz propaganda de bet?", questionou um seguidor. "Já fiz no passado, mas hoje não tenho mais a intenção de fazer esse tipo de publicidade. Fiz um propósito e decidi seguir esse caminho. Respeito quem trabalha com isso, mas, para mim, neste momento da minha vida, essa escolha faz mais sentido e me traz paz", respondeu nos Stories.

A ex-participante de "A Fazenda 13", da Record, voltou de Mykonos, uma das ilhas mais famosas da Grécia, e elegeu o que mais gostou da viagem. "O pôr do sol é um dos mais lindos que já vi", contou.