Pyong Lee e Natália Nasser se casam - Reprodução do Instagram / @eumatheusrobert

Pyong Lee e Natália Nasser se casamReprodução do Instagram / @eumatheusrobert

Publicado 07/08/2026 06:44 | Atualizado 07/08/2026 06:45





"Compartilhando alguns momentos após a oficialização do nosso 'sim'. Se me perguntassem em 2023, eu jamais imaginaria que estaríamos vivendo isso hoje, mas ainda bem que aqui estamos. Você é meu amor, meu parceiro, meu melhor amigo e o presente mais lindo que a vida me deu", diz a legenda postagem. Rio - O ex-BBB Pyong Lee se casou com a influenciadora Natália Nasser. A novidade foi anunciada pelo casal por meio de um post conjunto feito no Instagram, nesta quinta-feira (6). Juntos desde 2023, os dois - que só tornaram a relação pública no ano passado - compartilharam alguns cliques na neve feitos após o enlace."Compartilhando alguns momentos após a oficialização do nosso 'sim'. Se me perguntassem em 2023, eu jamais imaginaria que estaríamos vivendo isso hoje, mas ainda bem que aqui estamos. Você é meu amor, meu parceiro, meu melhor amigo e o presente mais lindo que a vida me deu", diz a legenda postagem.

"Obrigada por cuidar de mim todos os dias, do mínimo ao muito. Eu sempre te digo: “Estamos juntos todos os dias e eu estou muito feliz', e é assim que agora essa frase se torna ainda mais real, fazendo de mim a pessoa mais feliz desse mundo", complementa.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Natália Nasser (@nattinasser)

