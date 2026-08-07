Rio - O ex-BBB Pyong Lee se casou com a influenciadora Natália Nasser. A novidade foi anunciada pelo casal por meio de um post conjunto feito no Instagram, nesta quinta-feira (6). Juntos desde 2023, os dois - que só tornaram a relação pública no ano passado - compartilharam alguns cliques na neve feitos após o enlace.
"Compartilhando alguns momentos após a oficialização do nosso 'sim'. Se me perguntassem em 2023, eu jamais imaginaria que estaríamos vivendo isso hoje, mas ainda bem que aqui estamos. Você é meu amor, meu parceiro, meu melhor amigo e o presente mais lindo que a vida me deu", diz a legenda postagem.
"Obrigada por cuidar de mim todos os dias, do mínimo ao muito. Eu sempre te digo: “Estamos juntos todos os dias e eu estou muito feliz', e é assim que agora essa frase se torna ainda mais real, fazendo de mim a pessoa mais feliz desse mundo", complementa.
Pyong participou do "BBB 20" e foi acusado de assédio depois de tentar beijar Marcela McGowan à força e passar a mão em Flay. Uma investigação da Polícia Civil do Rio por importunação sexual teve início enquanto ele ainda estava na casa. No ano seguinte, no reality "Ilha Record", o hipnólogo se envolveu em uma polêmica após dividir o edredom com a participante Antonela Avellaneda. O episódio resultou no fim do casamento dele com Sammy. Os dois, que são pais de Jake, de seis anos, reataram meses depois, mas o relacionamento acabou de forma definitiva em fevereiro de 2022.