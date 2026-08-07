Bruna Biancardi usa 'disfarce' para fazer compras na 25 de marçoReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Bruna Biancardi chamou atenção nas redes sociais nesta quinta-feira (6) ao mostrar uma visita à Rua 25 de Março, no Centro de São Paulo. A influenciadora recorreu a um disfarce para circular pelo movimentado polo de comércio popular e comprar itens para uma festa junina fora de época que prepara com Neymar.

Para tentar passar despercebida entre clientes e comerciantes, Bruna escolheu roupas largas, boné e óculos escuros. Ela compartilhou registros do passeio ao lado de amigas e explicou o motivo da ida ao local.

"Inventa­mos uma festa junina de última hora e fomos comprar os brindes das brincadeiras", escreveu a esposa do jogador do Santos.

Além das compras, a influenciadora aproveitou a passagem pela região para almoçar em um restaurante próximo. Nos vídeos, ela mostrou ainda um tradicional "prato feito" durante a pausa no passeio.

A estratégia de Bruna para evitar o reconhecimento não passou despercebida nas redes sociais e virou motivo de comentários entre internautas. "Bruna Biancardi disfarçada na 25 de Março era a última coisa que eu esperava!", brincou um seguidor.

Outro perfil relembrou a repercussão de uma visita de Amanda Kimberlly, mãe de Helena, filha de Neymar, ao mesmo centro comercial. "Criticaram tanto a [Amanda] Kimberlly por ter ido na 25 de Março comprar coisas para o aniversário da filha... e adivinha onde a Bruna estava hoje?", questionou.

Bruna é mãe de Mavie, de 2 anos, e Mel, de 1 ano. A influenciadora espera a terceira filha com Neymar. O jogador também é pai de Helena, de 2 anos, e Davi Lucca, de 14.