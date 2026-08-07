Bruna Biancardi usa 'disfarce' para fazer compras na 25 de marçoReprodução / Instagram
Para tentar passar despercebida entre clientes e comerciantes, Bruna escolheu roupas largas, boné e óculos escuros. Ela compartilhou registros do passeio ao lado de amigas e explicou o motivo da ida ao local.
"Inventamos uma festa junina de última hora e fomos comprar os brindes das brincadeiras", escreveu a esposa do jogador do Santos.
Além das compras, a influenciadora aproveitou a passagem pela região para almoçar em um restaurante próximo. Nos vídeos, ela mostrou ainda um tradicional "prato feito" durante a pausa no passeio.
A estratégia de Bruna para evitar o reconhecimento não passou despercebida nas redes sociais e virou motivo de comentários entre internautas. "Bruna Biancardi disfarçada na 25 de Março era a última coisa que eu esperava!", brincou um seguidor.
Outro perfil relembrou a repercussão de uma visita de Amanda Kimberlly, mãe de Helena, filha de Neymar, ao mesmo centro comercial. "Criticaram tanto a [Amanda] Kimberlly por ter ido na 25 de Março comprar coisas para o aniversário da filha... e adivinha onde a Bruna estava hoje?", questionou.
Bruna é mãe de Mavie, de 2 anos, e Mel, de 1 ano. A influenciadora espera a terceira filha com Neymar. O jogador também é pai de Helena, de 2 anos, e Davi Lucca, de 14.
Bruna Biancardi fez compras na 25 de março disfarçada nesta quinta-feira (6) pic.twitter.com/Ks8fKVvltJ— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) August 7, 2026
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