Frank Aguiar lamenta morte do pai, Francisco - Reprodução do Instagram

Frank Aguiar lamenta morte do pai, FranciscoReprodução do Instagram

Publicado 07/08/2026 07:50

Rio - Frank Aguia r usou o Instagram, nesta quinta-feira (6), para informar aos fãs sobre a morte do pai, Francisco Hilário de Aguiar, mais conhecido como Chico Dasdores, aos 87 anos. A causa do falecimento, entretanto, não foi informada.

"Meu pai, acabou o sofrimento. Foi morar com Deus", escreveu Frank. Em outra publicação, o cantor homenageou o pai e lamentou não ter conseguido chegar a tempo ao sepultamento. "Hoje meu coração está em silêncio. Meu pai partiu para a casa do Pai. A saudade já é imensa, e a dor de não conseguir chegar a tempo do seu sepultamento aperta ainda mais o meu coração."

"Mas escolho guardar a última imagem que tenho dele: o privilégio de ter estado ao seu lado nos seus últimos dias, de poder segurá-lo, de agradecer por tudo e dizer, mesmo em silêncio, o quanto o amava. Pai, obrigado pela vida que o senhor me deu, pelos ensinamentos, pelos exemplos, pelos valores e pela força que sempre carregou. Tudo o que sou também traz um pedaço do senhor. Hoje não digo adeus. Digo apenas: até um dia", escreveu ele em outro trecho.







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Emocionado, Frank comentou que havia conseguido se despedir do pai. "Eu estive os últimos dias com ele e me despedi. Sabia que a qualquer momento poderia receber a notícia da partida dele. Agora, ele acalmou o sofrimento. Tenho certeza de que Deus já o acolheu, já o recebeu lá no céu. E a gente vai estar com a memória viva dele. Nós ficaremos aqui, com a família toda reunida. Meu pai foi muito amado", declarou. Famosos como Mumuzinho, Daniela Albuquerque, Pinha Presidente e outros demonstraram apoio ao artista.







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