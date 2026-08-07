Paula Lavigne comemora aniversário de Caetano VelosoReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Paula Lavigne aproveitou o aniversário de 84 anos de Caetano Veloso, nesta sexta-feira (7), para fazer uma homenagem ao marido nas redes sociais. A empresária publicou uma sequência de fotos do casal e reuniu registros românticos e descontraídos da relação.
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Paula Lavigne comemora aniversário de Caetano Veloso - Reprodução / Instagram
Paula Lavigne comemora aniversário de Caetano Veloso - Reprodução / Instagram
Paula Lavigne comemora aniversário de Caetano Veloso - Reprodução / Instagram

Em uma das imagens, Paula e Caetano aparecem abraçados dentro de uma piscina. Outro clique chamou atenção pelo carinho: o cantor surge dando um beijo no pé da empresária. "Feliz aniversário, Papito! Te amo!", escreveu ela na legenda da publicação.

Paula e Caetano têm uma relação que atravessa décadas. Os dois se casaram pela primeira vez em 1986 e permaneceram separados por 12 anos, entre 2004 e 2016. Naquele ano, retomaram o relacionamento e seguem juntos desde então.

Além da vida pessoal, os dois também mantêm uma parceria profissional. Paula atua como empresária de Caetano e acompanha projetos e compromissos ligados à carreira do artista.