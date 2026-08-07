Paula Lavigne comemora aniversário de Caetano Veloso - Reprodução / Instagram

Paula Lavigne comemora aniversário de Caetano VelosoReprodução / Instagram

Publicado 07/08/2026 11:14

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Em uma das imagens, Paula e Caetano aparecem abraçados dentro de uma piscina. Outro clique chamou atenção pelo carinho: o cantor surge dando um beijo no pé da empresária. "Feliz aniversário, Papito! Te amo!", escreveu ela na legenda da publicação.Paula e Caetano têm uma relação que atravessa décadas. Os dois se casaram pela primeira vez em 1986 e permaneceram separados por 12 anos, entre 2004 e 2016. Naquele ano, retomaram o relacionamento e seguem juntos desde então.Além da vida pessoal, os dois também mantêm uma parceria profissional. Paula atua como empresária de Caetano e acompanha projetos e compromissos ligados à carreira do artista.