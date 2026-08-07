Alex Escobar recebe apoio de famosos após cirurgia para retirar tumor - Reprodução / Instagram

Alex Escobar recebe apoio de famosos após cirurgia para retirar tumorReprodução / Instagram

Publicado 07/08/2026 10:52

Rio - Famosos usaram as redes sociais para prestar apoio a Alex Escobar depois que o apresentador revelou que passou por uma cirurgia nesta quinta-feira (6) para a retirada de um tumor no peito . Jornalistas, apresentadores e atores desejaram uma boa recuperação ao âncora do "Globo Esporte RJ".

Mariana Gross, âncora do "RJTV", deixou uma mensagem de incentivo. "Vamos com tudo! Agora, rumo à recuperação total!", escreveu. Patrícia Poeta publicou um emoji de oração e três corações, enquanto o repórter Marcelo Courrege também demonstrou apoio.

A jornalista esportiva Vanessa Riche desejou força ao apresentador. "Fique bem, meu amigo!", declarou. Lucio Mauro Filho também se manifestou: "Todas as vibrações positivas dessa família que te ama".

Junior Maestro escreveu: "Bora parceria, agora é só recuperar". Benjamin Back reforçou a torcida pela melhora do jornalista. "Pensamento positivo e em breve você estará de volta!", afirmou.

Adriane Galisteu publicou um emoji de oração, e Priscilla Chagas deixou uma mensagem mais longa para Escobar. "Você vai voltar ainda mais forte, scooby! Que Deus traga cura completa e te encha de paz nesse período de recuperação!"

Segundo informações divulgadas pela TV Globo, Alex Escobar passou por uma cirurgia bem-sucedida na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Durante o procedimento, os médicos retiraram um tumor de aparência benigna do timo, órgão localizado na região do peito e ligado ao sistema de defesa do organismo. O apresentador passa bem.

A emissora também informou que Escobar tem miastenia, uma doença autoimune que pode afetar funções como a fala e a mastigação.

O jornalista passou mal durante uma participação no "Encontro", em 22 de junho, quando estava em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Por causa do episódio, deixou a cobertura da Copa do Mundo e retornou ao Brasil para realizar exames e iniciar o tratamento.

Com a descoberta do tumor no timo, a equipe médica recomendou a cirurgia. "Com a descoberta do tumor no timo, os médicos que acompanham o apresentador recomendaram a cirurgia. A expectativa é que, com a retirada do tumor, os principais sintomas da miastenia sejam totalmente controlados", informou a Globo.