Zé Felipe manda recado para Ana Castela em showReprodução / Instagram
Ana Castela tem apresentação marcada para esta sexta-feira (7), no mesmo festival. Ao falar sobre a cantora no palco, Zé Felipe pediu que o público transmitisse uma mensagem, mas fez mistério sobre a autoria.
"Ana Castela? Vocês mandem um beijo pra ela e falem que foi um goiano que mandou. Não fala quem foi, porque dá problema", brincou.
A fala arrancou risadas e aplausos da plateia. Pouco depois, o vídeo ganhou espaço nas redes sociais e dividiu opiniões entre os internautas.
Zé Felipe brinca sobre Ana Castela: “Vocês mandam um beijo pra ela e fala que foi um goiano que mandou.” pic.twitter.com/NkLuAWYsR6— FOFOQUEI (@fofoquei) August 7, 2026
Parte do público encarou a declaração apenas como uma brincadeira característica do cantor. "Ai gente o Zé gosta de brincadeira, ele sempre foi assim kkk", escreveu uma seguidora. Outra demonstrou menos entusiasmo: "Ai que cara cansativo pelo amor."
O antigo relacionamento também voltou ao centro dos comentários. Uma internauta avaliou que o término pode ter tido impactos diferentes para os dois: "Gosto do Zé, mas parece que ele 'brinca' com isso e pra Ana foi algo bem mais profundo que pra ele."
Já outros fãs aproveitaram o episódio para torcer por uma possível reconciliação. "Achava um casal lindo poderia voltar a namorar ", comentou uma pessoa. "Eles combinam tanto. Saudade destes dois juntos", declarou outra.
Zé Felipe e Ana Castela mantêm discrição sobre a vida pessoal desde o fim do namoro. Mesmo assim, referências entre os dois ainda costumam despertar a curiosidade do público e reacender a torcida de parte dos fãs pelo ex-casal.
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