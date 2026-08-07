Zé Felipe manda recado para Ana Castela em showReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Zé Felipe voltou a citar Ana Castela e chamou a atenção dos fãs na noite de quinta-feira (6). Durante um show na ExpoAri, em Ariquemes, Rondônia, o cantor aproveitou a presença da ex-namorada na programação do evento para mandar um recado à sertaneja.

Ana Castela tem apresentação marcada para esta sexta-feira (7), no mesmo festival. Ao falar sobre a cantora no palco, Zé Felipe pediu que o público transmitisse uma mensagem, mas fez mistério sobre a autoria.

"Ana Castela? Vocês mandem um beijo pra ela e falem que foi um goiano que mandou. Não fala quem foi, porque dá problema", brincou.

A fala arrancou risadas e aplausos da plateia. Pouco depois, o vídeo ganhou espaço nas redes sociais e dividiu opiniões entre os internautas.

Parte do público encarou a declaração apenas como uma brincadeira característica do cantor. "Ai gente o Zé gosta de brincadeira, ele sempre foi assim kkk", escreveu uma seguidora. Outra demonstrou menos entusiasmo: "Ai que cara cansativo pelo amor."

O antigo relacionamento também voltou ao centro dos comentários. Uma internauta avaliou que o término pode ter tido impactos diferentes para os dois: "Gosto do Zé, mas parece que ele 'brinca' com isso e pra Ana foi algo bem mais profundo que pra ele."

Já outros fãs aproveitaram o episódio para torcer por uma possível reconciliação. "Achava um casal lindo poderia voltar a namorar ", comentou uma pessoa. "Eles combinam tanto. Saudade destes dois juntos", declarou outra.

Zé Felipe e Ana Castela mantêm discrição sobre a vida pessoal desde o fim do namoro. Mesmo assim, referências entre os dois ainda costumam despertar a curiosidade do público e reacender a torcida de parte dos fãs pelo ex-casal.