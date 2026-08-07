Zé Felipe manda recado para Ana Castela em show - Reprodução / Instagram

Zé Felipe manda recado para Ana Castela em showReprodução / Instagram

Publicado 07/08/2026 12:10

Zé Felipe brinca sobre Ana Castela: “Vocês mandam um beijo pra ela e fala que foi um goiano que mandou.” pic.twitter.com/NkLuAWYsR6 — FOFOQUEI (@fofoquei) August 7, 2026

Parte do público encarou a declaração apenas como uma brincadeira característica do cantor. "Ai gente o Zé gosta de brincadeira, ele sempre foi assim kkk", escreveu uma seguidora. Outra demonstrou menos entusiasmo: "Ai que cara cansativo pelo amor."O antigo relacionamento também voltou ao centro dos comentários. Uma internauta avaliou que o término pode ter tido impactos diferentes para os dois: "Gosto do Zé, mas parece que ele 'brinca' com isso e pra Ana foi algo bem mais profundo que pra ele."Já outros fãs aproveitaram o episódio para torcer por uma possível reconciliação. "Achava um casal lindo poderia voltar a namorar ", comentou uma pessoa. "Eles combinam tanto. Saudade destes dois juntos", declarou outra.Zé Felipe e Ana Castela mantêm discrição sobre a vida pessoal desde o fim do namoro. Mesmo assim, referências entre os dois ainda costumam despertar a curiosidade do público e reacender a torcida de parte dos fãs pelo ex-casal.