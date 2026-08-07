Renato Scarpin reduziu valor de ingresso após apresentar peça para 4 pessoasReprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Renato Scarpin, conhecido por interpretar o arquiteto Jean Miguel em "Avenida Brasil", fez um relato após se apresentar somente para quatro pessoas com o espetáculo "7x1 - Uma Comédia Boa para Cachorro" no Teatro Bibi Ferreira, em São Paulo. A casa de espetáculo tem capacidade para 300 espectadores.
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Renato Scarpin - Reprodução/Instagram
Renato Scarpin reduziu valor de ingresso após apresentar peça para 4 pessoas - Reprodução/Instagram
"Esse domingo, fiz o espetáculo para quatro pessoas em um teatro para 300 lugares. Das quatro, duas eram amigos de muitos anos. As outras duas nunca tinham ido ao teatro. Dentre tantas peças em São Paulo, escolheram me ver. Saíram encantados, amaram, falaram que vão recomendar para todo mundo ir assistir", iniciou o desabafo. 
O artista comentou as dificuldades do teatro independente no país. "Às vezes, eu me pergunto: 'Será que vale a pena fazer para tão pouco público?'. Sempre digo que faço para uma pessoa porque a pessoa se dignou a sair de casa para me ver. É uma questão de respeito com a pessoa, com o público. Respeito demais o público".
Renato Scarpin também anunciou a redução no preço dos ingressos para R$ 21,90 durante todo o mês de agosto. "Como este mês é o do meu aniversário, quero ganhar um presente: a sua presença no teatro. [...] Essa é a vida do ator que se produz, que não tem lei, não tem incentivo. Com quatro pessoas na plateia, não consigo pagar nem o técnico. Tenho que tirar do bolso para trabalhar, mas eu faço a peça. As quatro pessoas que foram se encantaram", contou. 
O artista atuou em "Torre de Babel" (1998), da TV Globo, e integrou o elenco de "Amigas e Rivais" (2007), "Uma Rosa com Amor" (2010) e "Chiquititas" (2014), todas do SBT.