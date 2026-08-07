Renato Scarpin reduziu valor de ingresso após apresentar peça para 4 pessoasReprodução/Instagram
Ator de 'Avenida Brasil' encena peça para quatro pessoas: 'Vale a pena?'
Renato Scarpin está em cartaz com o espetáculo '7x1 - Uma Comédia Boa para Cachorro', no Teatro Bibi Ferreira, em São Paulo.
Ator de 'Avenida Brasil' encena peça para quatro pessoas: 'Vale a pena?'
Renato Scarpin está em cartaz com o espetáculo '7x1 - Uma Comédia Boa para Cachorro', no Teatro Bibi Ferreira, em São Paulo.
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