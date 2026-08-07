Lewis Hamilton mostra momentos com Kim Kardashian em novas fotos

Rio - Lewis Hamilton, de 41 anos, compartilhou nesta sexta-feira (7) novos registros ao lado de Kim Kardashian, de 45. O piloto da Ferrari publicou um álbum de fotos nas redes sociais com momentos de descanso, amigos e a companhia da socialite, com quem vive um relacionamento desde o início do ano

Em uma das imagens, Hamilton aparece ao lado de Kim durante um passeio ao ar livre. Em outro clique, a empresária surge sentada em uma escada enquanto observa um cachorro. Na legenda da publicação, o heptacampeão de Fórmula 1 escreveu: "Descansando, restaurando, recarregando".

Outro detalhe que chamou a atenção dos seguidores foi a presença de Halo, uma filhote de Golden Retriever que aparece ao lado do piloto. O novo animal chega quase um ano depois da morte de Roscoe, cachorro que acompanhou Hamilton por mais de uma década.

Roscoe morreu em setembro do ano passado, após sofrer uma parada cardíaca provocada por complicações de uma pneumonia. O bulldog havia sido adotado pelo britânico em 2013 e era presença frequente nas redes sociais do atleta.

Esta não é a primeira vez que Hamilton publica registros ao lado de Kim. Em julho, o piloto também compartilhou fotos com a empresária e os filhos dela, frutos do antigo casamento com Kanye West.

Os rumores sobre um possível romance entre Kim e Hamilton começaram em fevereiro de 2026, quando os dois foram fotografados ao chegar ao mesmo hotel durante uma passagem da socialite pela Europa. Dias depois, eles fizeram uma aparição pública no Super Bowl. Em abril, também estiveram juntos no festival Coachella.

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