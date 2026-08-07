Faustão e família - Reprodução / Instagram

Faustão e famíliaReprodução / Instagram

Publicado 07/08/2026 16:47

Rio - Luciana Cardoso falou sobre o atual estado de saúde de Faustão e afirmou que o apresentador segue evoluindo após os transplantes realizados nos últimos anos. Segundo ela, a prioridade agora é recuperar a força muscular e a autonomia para as atividades do dia a dia.

Em entrevista ao podcast PodChegar, Luciana tranquilizou os fãs ao afirmar que a parte clínica está estabilizada. "A parte de saúde, de funcionamento [dos órgãos], está tudo maravilhoso, nunca esteve tão melhor, está superbem", disse.

Ela explicou que, depois de enfrentar um longo período de internações e cirurgias, Faustão agora concentra os esforços na reabilitação física. "Agora tem que recuperar o que perdeu durante todo esse processo, que foi a parte muscular. A parte de nutrição já está superbem, mas tem a parte muscular para voltar a poder andar, fazer as coisas e ter mais autonomia no dia a dia. Aí sim poder viajar", afirmou. Luciana ainda disse que espera retomar esse tipo de programa com o marido até o fim do ano.

Desde 2023, Faustão passou por quatro transplantes: coração, rim, fígado e, posteriormente, um segundo transplante de rim.

Recentemente, o filho do apresentador, João Silva, também comentou como tem sido a rotina do pai longe da televisão. Segundo ele, Faustão passa boa parte do tempo assistindo a conteúdos esportivos e navegando nas redes sociais, onde costuma enviar dezenas de vídeos para a família diariamente.