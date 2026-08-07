Virginia Fonseca pode ficar de fora da Noite dos EnredosReprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Virginia Fonseca relatou nesta sexta-feira (7) a dificuldade para voar de jatinho após o alerta de ventania emitido pela Defesa Civil do Rio de Janeiro e pode ficar de fora da Noite dos Enredos, evento que marca o início da pré-temporada das escolas de samba do Grupo Especial.
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Virginia Fonseca é rainha de bateria da Grande Rio - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca pode ficar de fora da Noite dos Enredos - Reprodução/Instagram
"Estou aqui voltando para casa. Eu ia para o Rio para a Noite dos Enredos e estava super empolgada, tudo certo para ir, só que a prefeitura do Rio já soltou dois alertas, parece que está tendo muito vento, muita chuva, não sei, e os pilotos não estão muito seguros para decolar... mas vamos ver", disse nos Stories. 
A influenciadora estreou como rainha de bateria da Grande Rio neste ano e seguirá no posto para o Carnaval 2027. Vale lembrar que Virginia recebeu vaias de pessoas da arquibancada ao ser anunciada oficialmente na Marquês de Sapucaí antes do desfile. 
A escola de samba de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, levará para avenida na folia do ano que vem o enredo "Sankofa Tabon: Os retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade". O carnavalesco Antonio Gonzaga abordará a trajetória de africanos escravizados que retornam ao continente após conquistarem a liberdade.