Virginia Fonseca pode ficar de fora da Noite dos EnredosReprodução/Instagram
Alerta de ventania faz Virginia adiar voo para evento no Rio
Rainha de bateria da Grande Rio não confirmou participação na Noite dos Enredos, que abre a temporada da folia carioca
Alerta de ventania faz Virginia adiar voo para evento no Rio
Rainha de bateria da Grande Rio não confirmou participação na Noite dos Enredos, que abre a temporada da folia carioca
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