Xuxa e Mara Maravilha - @bladmeneghel/Reprodução Instagram

Xuxa e Mara Maravilha@bladmeneghel/Reprodução Instagram

Publicado 07/08/2026 18:23

Rio - Xuxa decidiu responder às críticas feitas por Mara Maravilha nas redes sociais . Após uma sequência de publicações em que a ex-apresentadora do SBT comentou o figurino, a aparência física e outros aspectos da turnê O Último Voo da Nave, a Rainha dos Baixinhos rebateu as declarações.

A resposta foi publicada no Instagram, ao comentar um vídeo que reunia algumas das falas de Mara. "Faltou dizer que ela só querer aparecer, como muita gente que está querendo pegar carona na nave com insultos e não com opiniões", escreveu Xuxa.

Na sequência, a apresentadora afirmou que não se incomoda com quem não gosta dela, mas fez uma distinção entre críticas e ataques pessoais. Segundo Xuxa, há pessoas que tentam ganhar visibilidade diminuindo outras. "Tenho pena. Deve ser horrível ter que precisar diminuir alguém pra crescer ou aparecer. Mais amor! Isso se chama educação e empatia", completou.

Após a repercussão, Mara Maravilha também se manifestou nas redes sociais. Sem citar o nome de Xuxa, ela publicou a frase: "Ser odiado por idiotas é o preço que você paga por não ser um deles". Na legenda, acrescentou: "Xuxu, vamos em frente. O melhor contador de histórias é o tempo", além de incentivar os seguidores a ouvirem suas músicas.