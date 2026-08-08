Associação de futebol da Coreia do Sul vive escândaloAFP
Árbitros tiveram encontros sexuais pagos por federação sul-coreana
Escândalo tem abalado o futebol do país asiático; entidade utilizava 'regalia' como cortesia para convidar estrangeiros para apitar no país
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Sem Almada e Luiz Henrique, Flamengo aposta em 'reforço caseiro'
Rubro-Negro terá retorno de Lucas Paquetá para tentar se recuperar de momento ruim e voltar a vencer em sequência decisiva na temporada
Conor McGregor exalta recuperação após cirurgia no joelho e mira retorno: ‘Mentalidade inquebrável’
Poucos dias após passar por cirurgia no joelho, McGregor deixou claro que pretende retornar às competições em 2027
Pai de Lionel Messi morre na Argentina aos 68 anos
Jorge Messi, que era agente do craque desde o começo da carreira, enfrentava agravamentos do estado de saúde por uma doença não divulgada
Técnico do Botafogo 'puxa orelha' de meia: 'Tem que fazer mais gols'
Jogador, de 19 anos, é um dos destaques do Alvinegro na temporada e atrai a atenção de clubes do futebol europeu em janela
Thiago Silva treina, e Fluminense pode ter zagueiro contra Rivadavia
Defensor, de 41 anos, sofreu lesão na coxa direita, e tem chances de estar em campo em jogo de volta das oitavas da Libertadores
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