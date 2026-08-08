Vini Jr acertou sua renovação na última quinta-feira (6)Divulgação / Real Madrid

Mais artigos de João Vitor Cravo
João Vitor Cravo
Espanha - Confirmada a renovação de Vini Jr, na última quinta-feira (6), o Real Madrid garantiu a última peça de seu novo time de "galácticos" para a temporada. Sob comando do experiente José Mourinho, o clube quer superar a seca de títulos. Veja quem serão os companheiros do craque brasileiro em 2026/27.
LEIA MAIS: Jornais ingleses repercutem renovação de Vini Jr com o Real Madrid
Nesta janela de transferências, a equipe Merengue garantiu três contratações para a defesa: o zagueiro Ibrahima Konaté, vindo do Liverpool, o lateral-direito Denzel Dumfries, destaque da seleção holandesa, e o lateral-esquerdo Marc Cucurella, campeão da Copa do Mundo com a Espanha.
Do meio para a frente, o Real também teve reforços: o experiente Bernardo Silva, ídolo do Manchester City, o jovem centroavante espanhol Carlos Espí e Yan Diomande, craque da Costa do Marfim e compra mais cara da história do clube. O brasileiro Endrick também voltou de empréstimo para brigar por vaga.
CONFIRA TAMBÉM: Liverpool encaminha contratação de zagueiro do Barcelona
As caras novas se juntarão a estrelas que já estavam no clube, como Kylian Mbappé, Jude Bellingham e o renovado Vini Jr, para formar um verdadeiro esquadrão. A ideia do time espanhol é superar a temporada passada, que terminou sem títulos e com instabilidade de sobra, e voltar a ser Real Madrid.

Provável escalação do Real Madrid para a temporada

Em 2026/27, José Mourinho deve disputar os jogos mais importantes com o seguinte time: Thibaut Courtouis, Denzel Dumfries, Antonio Rüdiger, Ibrahima Konaté e Marc Cucurella; Aurelién Tchouaméni, Federico Valverde e Bellingham ; Bernardo Silva, Kylian Mbappé e Vini Jr.
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci 