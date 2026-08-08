Vini Jr acertou sua renovação na última quinta-feira (6) - Divulgação / Real Madrid

Vini Jr acertou sua renovação na última quinta-feira (6)Divulgação / Real Madrid

Publicado 08/08/2026 12:50

Veja quem serão os companheiros do craque brasileiro em 2026/27. Espanha - Confirmada a renovação de Vini Jr , na última quinta-feira (6), o Real Madrid garantiu a última peça de seu novo time de "galácticos" para a temporada. Sob comando do experiente José Mourinho, o clube quer superar a seca de títulos.

Nesta janela de transferências, a equipe Merengue garantiu três contratações para a defesa: o zagueiro Ibrahima Konaté, vindo do Liverpool, o lateral-direito Denzel Dumfries, destaque da seleção holandesa, e o lateral-esquerdo Marc Cucurella, campeão da Copa do Mundo com a Espanha.

Do meio para a frente, o Real também teve reforços: o experiente Bernardo Silva, ídolo do Manchester City, o jovem centroavante espanhol Carlos Espí e Yan Diomande, craque da Costa do Marfim e compra mais cara da história do clube. O brasileiro Endrick também voltou de empréstimo para brigar por vaga.

As caras novas se juntarão a estrelas que já estavam no clube, como Kylian Mbappé, Jude Bellingham e o renovado Vini Jr, para formar um verdadeiro esquadrão. A ideia do time espanhol é superar a temporada passada, que terminou sem títulos e com instabilidade de sobra, e voltar a ser Real Madrid.

Provável escalação do Real Madrid para a temporada

Thibaut Courtouis, Denzel Dumfries, Antonio Rüdiger, Ibrahima Konaté e Marc Cucurella; Aurelién Tchouaméni, Federico Valverde e Bellingham ; Bernardo Silva, Kylian Mbappé e Vini Jr. Em 2026/27, José Mourinho deve disputar os jogos mais importantes com o seguinte time:

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci