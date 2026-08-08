Ferran Torres comemora gol contra a Argentina, na final da Copa do Mundo - Franck Fife / AFP

Ferran Torres comemora gol contra a Argentina, na final da Copa do MundoFranck Fife / AFP

Publicado 08/08/2026 13:50

França - Bicampeão da Europa, o PSG está perto de anunciar um reforço de peso. Trata-se do atacante Ferran Torres, autor do gol do título da Espanha na Copa do Mundo , hoje jogador do Barcelona. Segundo o jornal espanhol "Marca", apenas uma "grande reviravolta" pode impedir a compra de acontecer.

O staff do jogador já informou ao Barça seu desejo de deixar o clube com destino a Paris. Além disso, Ferran já acertou seu salário com o clube francês e pretende assinar por quatro anos. Para a transferência se concretizar, falta apenas um acordo entre as equipes.

De acordo com a publicação, o PSG deve pagar cerca de 50 milhões de euros (R$ 292 milhões) pelo atacante. Ambas as diretorias querem fechar a negócio e pretendem fazê-lo antes da próxima quarta-feira (12), data estipulada pelo Barcelona para o retorno dos jogadores que venceram o Mundial com a seleção.

Durante o torneio, rumores já corriam na imprensa estrangeira sobre o interesse do time parisiense em Ferran Torres. Semanas depois, a projeção do jogador pelo gol na decisão contra a Argentina e a não-intenção do Barça de renovar seu contrato — que expiraria em um ano — intensificaram as negociações.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci