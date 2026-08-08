Rodri com a camisa do Manchester CityDivulgação / Manchester City
Barça fará nova oferta por Rodri e vê acerto como 'questão de tempo'
Jogador pode deixar o clube inglês na atual janela de transferências; meia foi destaque da Espanha e eleito o melhor jogador da Copa
Joia desmente acusações sobre saída do Flamengo: 'Não teve nada disso'
Atacante Ryan Roberto, de 18 anos, foi acusado de fazer exigências para seguir no Rubro-Negro, antes de sua ida à Europa
Barcelona, Real Madrid e outros prestam homenagens a pai de Messi
Seleção argentina e PSG também se manifestaram; o empresário, que lutava há anos contra uma doença não divulgada, morreu nesta sexta-feira (7)
Vasco retoma negociações pelo zagueiro Diego Carlos
Hoje no Fenerbahçe, da Turquia, defensor passou a temporada emprestado ao Como, da Itália, e foi sondado pelo Cruz-Maltino no mês passado
Com Endrick titular e volta de Vini Jr, Real Madrid vence amistoso
Merengues superaram o Ferencváros, da Hungria, por 2 a 1 neste sábado (8), em Budapeste; jogo também marcou estreia de Bernardo Silva
Desfalcado, Fluminense divulga relacionados para clássico com Botafogo
John Kennedy sofreu lesão contra o Vasco e deve ficar fora o resto do ano; zagueiros Thiago Silva, Millán e Freytes seguem fora
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