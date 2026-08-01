Endrick marcou no primeiro amistoso pelo Real Madrid na pré-temporada - Divulgação / Real Madrid

Endrick marcou no primeiro amistoso pelo Real Madrid na pré-temporadaDivulgação / Real Madrid

Publicado 01/08/2026 18:05 | Atualizado 01/08/2026 18:07

Rio - Com gol de Endrick, o Real Madrid empatou com a Fiorentina, da Itália, por 2 a 2, neste sábado (1º), em Klagenfurt, na Áustria, em amistoso de pré-temporada. O atacante brasileiro, que ainda tem o futuro indefinido, voltou a ser utilizado pelo clube merengue após passagem de empréstimo pelo Lyon, foi titular e marcou aos 12 minutos do primeiro tempo.

O Real Madrid aproveitou o amistoso para dar rodagem para o elenco. Endrick abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo após passe de Álvaro Carreras. Pouco mais de dez minutos depois, o gigante espanhol ampliou a vantagem com o jovem Alexis Ciria, de 18 anos, que atua no time B do Real Madrid. A Fiorentina descontou ainda no primeiro tempo com Ricardo Piccoli e empatou com Moise Kean na etapa final.

Apesar da boa impressão no retorno ao clube espanhol, Endrick pode ser emprestado novamente ainda nesta janela de transferência. Segundo o jornal "Marca", de Madri, o jovem não se enquadra no perfil desejado por José Mourinho. O técnico português estaria buscando um atacante mais alto para ser referência no setor ofensivo.

O atacante, de 20 anos, ficou o primeiro semestre emprestado ao Lyon e teve uma boa sequência na equipe comandada por Paulo Fonseca. Na equipe francesa foram oito gols anotados e sete assistências. Ele foi fundamental para o time conquistar a vaga nos playoffs da Liga dos Campeões. Enquanto o futuro do brasileiro não é definido pela diretoria, Endrick segue com o elenco na pré-temporada.

O Real Madrid tem mais dois amistosos, contra Deportivo la Coruña e Schalke 04, antes da estreia oficial. A equipe entra em campo pelo Campeonato Espanhol, no dia 22 de agosto, diante do Espanyol, no RCDE Stadium, em Barcelona. Sem conquistar títulos há duas temporadas, o time merengue investiu pesado no mercado e tenta voltar a conquistar taças.