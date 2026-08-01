Endrick marcou no primeiro amistoso pelo Real Madrid na pré-temporadaDivulgação / Real Madrid
Endrick marca, mas Real Madrid empata com Fiorentina em amistoso
Atacante brasileiro volta a jogar pelo clube espanhol após passagem de empréstimo pelo Lyon
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Americano vence Resende nos pênaltis e conquista acesso para elite do Carioca
Alvinegro marca aos 48 minutos do segundo tempo, leva decisão para os pênaltis e volta à primeira divisão após sete anos
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Jogo amistoso terminou em 1 a 1 no tempo normal; italianos levaram a melhor na disputa por pênaltis
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Jogo será às 17h30 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Brasil
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