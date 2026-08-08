Zubeldía em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
O atacante John Kennedy sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito no jogo contra o Vasco, na última quarta-feira (5) e passará por cirurgia. O atacante, artilheiro do time do ano, deve ficar fora o resto da temporada.
O jovem Matheus Reis também não joga mais em 2026 devido a uma grave lesão no joelho, sofrida em março. Já na defesa, os zagueiros Thiago Silva, Millán e Freytes seguem no departamento médico.
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Defensores: Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes, Renê, Samuel Xavier;
Meio-campistas: Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Ganso, Otávio.
Atacantes: Canobbio, Castillo, Germán Cano, Hulk, Kevin Serna, Riquelme, Savarino, Soteldo.
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