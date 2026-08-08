Messi ao lado do pai, JorgeReprodução / Instagram
A equipe da Catalunha publicou um texto em suas redes sociais lamentando a morte de Jorge Messi e agradeceu pela confiança no início de carreira do astro. "O presidente e a diretoria do FC Barcelona expressam suas mais profundas condolências pelo falecimento de Jorge Messi, pai do ex-jogador e lenda do Barça, Lionel Messi, e, em nome de toda a família do Barça, transmitimos seus sentimentos à família Messi."
"O FC Barcelona agradece a Jorge Messi por seu compromisso com nosso clube e por nos ter confiado o início e os anos mais gloriosos da carreira futebolística de seu filho, Leo", destacou o clube catalão. "Que ele descanse em paz."
A entidade responsável pelo futebol argentino enviou suas condolências ao astro por meio de nota. "A Associação do Futebol Argentino, com seu presidente Claudio Tapia à frente, lamenta com tristeza e pesar o falecimento de Jorge Messi, pai de nosso capitão e ídolo, Lionel Messi", afirmou o texto.
"Daqui acompanhamos toda a família neste momento difícil e enviamos o abraço mais sentido, caloroso e afetuoso."
"Seu acompanhamento constante e sua liderança nos bastidores foram fundamentais para respaldar cada passo de Lionel, desde seu início até a glória máxima do futebol mundial". "Obrigado por ensiná-lo a amar essas cores", apontou a nota.
"A comissão diretiva, sócios, atletas e toda a família leprosa abraçam com afeto Celia, Lionel, Rodrigo, Matías e María Sol e a todos os seus entes queridos e próximos neste momento difícil", concluiu.
Real Madrid também presta homenagem
"O Real Madrid, seu presidente e seu Conselho de Administração lamentam profundamente o falecimento de Jorge Messi, pai de Leo Messi. Nosso clube expressa suas condolências a Leo, sua família e a todos seus entes queridos. Que ele descanse em paz", afirmou o clube merengue.
A Conmebol também lamentou profundamente o falecimento de Jorge. "Acompanhamos com respeito e afeto Lionel, sua família, amigos e entes queridos neste momento de profunda dor."
Inter Miami e PSG se manifestam
O Paris Saint-Germain, outro clube que o craque atuou profissionalmente, também se manifestou. "O PSG, seu presidente e todo o clube expressam profundo pesar a Leo Messi, após a notícia do falecimento do seu pai, Jorge Messi. O clube oferece todo o suporte a Leo, sua família e entes queridos neste momento difícil."
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