Messi ao lado do pai, Jorge - Reprodução / Instagram

Messi ao lado do pai, JorgeReprodução / Instagram

Publicado 08/08/2026 18:20 | Atualizado 08/08/2026 19:15





A equipe da Catalunha publicou um texto em suas redes sociais lamentando a morte de Jorge Messi e agradeceu pela confiança no início de carreira do astro. "O presidente e a diretoria do FC Barcelona expressam suas mais profundas condolências pelo falecimento de Jorge Messi, pai do ex-jogador e lenda do Barça, Lionel Messi, e, em nome de toda a família do Barça, transmitimos seus sentimentos à família Messi."



"O FC Barcelona agradece a Jorge Messi por seu compromisso com nosso clube e por nos ter confiado o início e os anos mais gloriosos da carreira futebolística de seu filho, Leo", destacou o clube catalão. "Que ele descanse em paz."



A entidade responsável pelo futebol argentino enviou suas condolências ao astro por meio de nota. "A Associação do Futebol Argentino, com seu presidente Claudio Tapia à frente, lamenta com tristeza e pesar o falecimento de Jorge Messi, pai de nosso capitão e ídolo, Lionel Messi", afirmou o texto.



"Daqui acompanhamos toda a família neste momento difícil e enviamos o abraço mais sentido, caloroso e afetuoso." Após a morte de Jorge Messi, pai e empresário de Lionel Messi , diversos clubes e entidades ligadas ao futebol mostraram solidariedade à família do astro. Barcelona, Newell's Old Boys e Associação do Futebol Argentino (AFA), todos ligados ao craque, prestaram condolências. Até o Real Madrid, rival do camisa 10 por vários anos, postou uma homenagem.A equipe da Catalunha publicou um texto em suas redes sociais lamentando a morte de Jorge Messi e agradeceu pela confiança no início de carreira do astro. "O presidente e a diretoria do FC Barcelona expressam suas mais profundas condolências pelo falecimento de Jorge Messi, pai do ex-jogador e lenda do Barça, Lionel Messi, e, em nome de toda a família do Barça, transmitimos seus sentimentos à família Messi.""O FC Barcelona agradece a Jorge Messi por seu compromisso com nosso clube e por nos ter confiado o início e os anos mais gloriosos da carreira futebolística de seu filho, Leo", destacou o clube catalão. "Que ele descanse em paz."A entidade responsável pelo futebol argentino enviou suas condolências ao astro por meio de nota. "A Associação do Futebol Argentino, com seu presidente Claudio Tapia à frente, lamenta com tristeza e pesar o falecimento de Jorge Messi, pai de nosso capitão e ídolo, Lionel Messi", afirmou o texto."Daqui acompanhamos toda a família neste momento difícil e enviamos o abraço mais sentido, caloroso e afetuoso."

O Newell’s Old Boys, onde Lionel Messi deu os primeiros chutes nas categorias de base, postou um texto em homenagem a Jorge Messi. O pai do astro era torcedor declarado da equipe.



"Seu acompanhamento constante e sua liderança nos bastidores foram fundamentais para respaldar cada passo de Lionel, desde seu início até a glória máxima do futebol mundial". "Obrigado por ensiná-lo a amar essas cores", apontou a nota.



"A comissão diretiva, sócios, atletas e toda a família leprosa abraçam com afeto Celia, Lionel, Rodrigo, Matías e María Sol e a todos os seus entes queridos e próximos neste momento difícil", concluiu.

Real Madrid também presta homenagem

Rival histórico do Barcelona e de Lionel Messi nas últimas duas décadas, o Real Madrid deixou as diferenças de lado e postou uma homenagem ao pai do argentino.



"O Real Madrid, seu presidente e seu Conselho de Administração lamentam profundamente o falecimento de Jorge Messi, pai de Leo Messi. Nosso clube expressa suas condolências a Leo, sua família e a todos seus entes queridos. Que ele descanse em paz", afirmou o clube merengue.



A Conmebol também lamentou profundamente o falecimento de Jorge. "Acompanhamos com respeito e afeto Lionel, sua família, amigos e entes queridos neste momento de profunda dor."

Inter Miami e PSG se manifestam

O Inter Miami, atual time de Messi, se pronunciou em postagem nas redes sociais. "Nosso coração está acompanhando a nosso capitão, Leo, e toda a família Messi", declarou o texto.

O astro joga no time da Major League Soccer (MLS) há quatro temporadas e era esperado na partida deste sábado (8), diante do Monterrey, pela Leagues Cup Embora ainda não tenha confirmação, o camisa 10 não deve atuar diante dos mexicanos.



O Paris Saint-Germain, outro clube que o craque atuou profissionalmente, também se manifestou. "O PSG, seu presidente e todo o clube expressam profundo pesar a Leo Messi, após a notícia do falecimento do seu pai, Jorge Messi. O clube oferece todo o suporte a Leo, sua família e entes queridos neste momento difícil."