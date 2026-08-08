Rayssa Leal em ação no Mundial de Skate Street, no último mês de marçoEduardo Martins / Brazil News
Depois do tombo, a brasileira foi aos vestiários e retornou posteriormente ao local. Mesmo com sinais de desconforto, ela chegou a dançar na área de competição. A previsão é de que Rayssa seja avaliada antes da prova.
O episódio ocorreu justamente na preparação para uma competição que tem significado especial para a atleta. O Rio foi palco da primeira participação de Rayssa em uma etapa da SLS, em 2019. Agora, aos 18 anos, ela retorna à cidade para disputar o evento no Maracanãzinho.
A brasileira também destacou a oportunidade de disputar uma competição de skate em uma arena tradicional. "Sei que o Maracanãzinho é um lugar histórico. É uma oportunidade única que o skate está tendo. Espero que consigamos cada vez mais frequentar essas arenas e levar o nosso esporte a espaços importantes", disse.
Rayssa chega ao evento como uma das principais atrações da disputa feminina. Dona de duas medalhas olímpicas e tetracampeã do Super Crown, ela venceu a etapa de abertura da temporada da SLS, em Sydney. No Rio, terá pela frente Gabriela Mazetto, Funa Nakayama, Momiji Nishiya, Aoi Uemura e Daniela Terol.
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