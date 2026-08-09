Ganso em campo contra o BotafogoMarcelo Gonçalves / Fluminense
Ganso faz 13 jogos e não pode mais defender outro clube na Série A
Apoiador vem recebendo mais oportunidades com Zubeldía; veterano tem vínculo até dezembro e já pode assinar pré-contrato com outro clube
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