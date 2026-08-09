Ganso em campo contra o Botafogo - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Ganso em campo contra o BotafogoMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 09/08/2026 08:20

Rio - Presente no empate por 1 a 1 contra o Botafogo , neste sábado (8), no Nilton Santos, o meia Paulo Henrique Ganso, de 36 anos, completou 13 jogos pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro e não poderá defender mais nenhum clube na Série A nesta temporada.

O meia, que recebeu consultas de outros clubes da elite do futebol brasileiro, antes da paralisação da Copa do Mundo, voltou a receber mais oportunidades com Luis Zubeldía nos últimos jogos. Ele também entrou em campo na derrota para o Vasco na Copa do Brasil na última quarta-feira (5).

A maior utilização do camisa 10 nas últimas partidas tem a ver com o momento ruim de Lucho Acosta. O argentino, de 32 anos, titular da posição e um dos destaques do elenco do Fluminense não vem rendendo o esperado.

Jogador mais antigo do elenco do Fluminense, Paulo Henrique Ganso está no Tricolor desde 2019. Ele conquistou uma Libertadores, uma Recopa e dois Cariocas como peça fundamental. O veterano tem vínculo somente até o fim do ano e já pode assinar um pré-contrato com outra equipe.