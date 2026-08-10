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Veja os patches de campeão da Libertadores que brasileiros usarão
Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco são alguns dos clubes que terão selo especial em suas camisas quando disputarem jogos pela competição
A Libertadores de 2026 retorna na terça-feira (11), com os jogos de ida das oitavas de final. A partir desta fase e para os próximos anos, a Conmebol promove uma novidade para diferenciar quem já alcançou a Glória Eterna: patches exclusivos.
O patch de campeão da Libertadores tem as cores do clube como pano de fundo fundo de uma imagem da taça, no lado esquerdo, e o número de títulos e os anos, no direito. Flamengo e Fluminense estrearão o selo na manga da camisa nesta semana, assim como Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians, Estudiantes e LDU.
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