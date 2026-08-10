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Veja os patches de campeão da Libertadores que brasileiros usarão
Esporte

Veja os patches de campeão da Libertadores que brasileiros usarão

Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco são alguns dos clubes que terão selo especial em suas camisas quando disputarem jogos pela competição

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Hugo Perruso
O Flamengo é o brasileiro com mais títulos no patch de campeão da Libertadores: 1981, 2019, 2022 e 2025
Patch de campeão da Libertadores do Botafogo, com o título de 2024
Patch de campeão da Libertadores do Fluminense, com o título de 2023
Vasco usará o patch de campeão da Libertadores pelo título de 1998
Palmeiras usará o patch de campeão da Libertadores pelos títulos de 1999, 2020 e 2021
Patch de campeão da Libertadores do São Paulo, com os títulos de 1992, 1993 e 2005
O Santos tem o patch de tricampeão da Libertadores: 1962, 1963 e 2011
Patch de campeão da Libertadores do Grêmio, com os títulos de 1983, 1995 e 2017
Cruzeiro usará o patch de campeão da Libertadores pelos títulos de 1976 e 1997
Quando voltar à Libertadores, Internacional usará o patch de campeão pelos títulos de 2006 e 2010
Patch de campeão da Libertadores do Corinthians, com o título de 2012
Quando voltar à Libertadores, Atlético-MG usará o patch de campeão de 2013
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A Libertadores de 2026 retorna na terça-feira (11), com os jogos de ida das oitavas de final. A partir desta fase e para os próximos anos, a Conmebol promove uma novidade para diferenciar quem já alcançou a Glória Eterna: patches exclusivos.
O patch de campeão da Libertadores tem as cores do clube como pano de fundo fundo de uma imagem da taça, no lado esquerdo, e o número de títulos e os anos, no direito. Flamengo e Fluminense estrearão o selo na manga da camisa nesta semana, assim como Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians, Estudiantes e LDU.
Já clubes como Vasco, Botafogo, River Plate e Boca Juniors terão de esperar até se classificarem novamente para a Libertadores, para poderem utilizar.
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