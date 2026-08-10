Harry Kane é destaque do Bayern - Alexandra Beier / AFP

Harry Kane é destaque do BayernAlexandra Beier / AFP

Publicado 10/08/2026 12:57

Kane recebeu sondagens recentemente do Barcelona e também do Al-Hilal, da Arábia Saudita. O Bayern trata o inglês como inegociável. Ele tem contrato até junho do ano que vem.

Em agosto de 2023, o Bayern desembolsou algo em torno de 100 milhões de euros (cerca de R$ 538 milhões na cotação da época) para tirar o centroavante inglês do Tottenham.

Kane foi um dos destaques da Inglaterra na campanha do terceiro lugar na Copa do Mundo. Ele é o jogador inglês com mais gols na competição. No total, o centroavante balançou as redes em 14 vezes.

No total, pelo Bayern, ele entrou em campo em 147 partidas, 146 gols e deu 32 assistências. Ele conquistou dois títulos do Campeonato Alemão, uma Copa da Alemanha e uma Supecopa da Alemanha.