Harry Kane é destaque do BayernAlexandra Beier / AFP
Bayern avança em negociações por renovação de Kane
Atacante, de 33 anos, tem contrato com o clube alemão até junho de 2027; ele recebeu sondagens do Barcelona e de equipe saudita
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Jordan Barrera realiza tratamento no Botafogo e repetirá exames
O colombiano se machucou durante o empate do Alvinegro com o Fluminense por 1 a 1, no sábado (8), e precisou ser substituído
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Zinho acredita que a partida 'se tornou mais importante do que já era'; Tricolor mede forças com o Independiente Rivadavia
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Um forte terremoto deixou mais de 100 mortos; o tremor, de magnitude 7,4, teve seu epicentro no oeste do território do país
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O tenista brasileiro, que recentemente foi eliminado em Montreal, terá mais seis competições, além de defender o país na Copa Davis
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