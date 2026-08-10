O técnico José Mourinho, do Real Madrid, alfinetou treinadores que tiram períodos sabáticos ao longo da carreira, afirmando que a pausa significa "fraqueza". Em declarações transmitidas no documentário "The Special One", da Netflix, que aborda a trajetória do português no futebol, ele ressaltou que "nunca precisa descansar" e reforçou sua ligação com a rotina de grandes jogos.
"Alguns caras precisam de um período sabático, algo que eu detesto. Detesto essa palavra. Para mim, um período sabático significa fraqueza. Não me falem de períodos sabáticos. Eu nunca preciso descansar. Vou descansar quando morrer", disparou.
A declaração foi enxergada como uma indireta a Pep Guardiola, com quem Mourinho possui um histórico de rivalidade. No início da década de 2010, o português treinava o Real Madrid, e o treinador espanhol, o Barcelona. Eles ainda voltaram a se encontrar em clássicos quando Mou comandou o Manchester United entre 2016 e 2018, enquanto Guardiola treinava o Manchester City no mesmo período.
"Nem consigo imaginar quando vou parar de estar envolvido com o futebol. Digo mais dez anos, mas talvez mais de dez. É divertido. Quero ganhar mais títulos. Quero fazer isso em lugares onde nunca estive e quero fazer isso em lugares onde já venci", destacou Mourinho.
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