Endrick durante treinamento do Real Madrid: dificuldade para se firmar com Mourinho - Divulgação

Endrick durante treinamento do Real Madrid: dificuldade para se firmar com MourinhoDivulgação

Publicado 10/08/2026 09:56

Ser reserva não está nos planos de Endrick. O atacante ganhou a camisa 9 para a temporada, mas mesmo assim avaliava deixar o Real Madrid por empréstimo mais uma vez, já que recebeu duas propostas. Entretanto, esta segunda-feira pode ter sido decisiva para a definição sobre seu futuro

A possibilidade de um novo empréstimo estava à mesa, mas, segundo o jornal espanhol 'AS', a diretoria do Real Madrid tomou a decisão de manter o jovem jogador. A definição também passa por José Mourinho, que o vê podendo jogar como centroavante ou pelo lado direito, apesar da grande concorrência.



Quem quer contratar Endrick



Diante do cenário de incerteza anterior, dois clubes apareceram como possíveis destinos : Roma e Aston Villa. A publicação espanhola apontou que ambos atendem aos critérios do jogador: garantia de espaço para brigar para ser titular na posição de centroavante, além de disputar competições europeias.

Disputa no ataque do Real Madrid



A opção de um novo empréstimo do jogador da seleção brasileira surgiu num momento em que a concorrência aumentou. Endrick inicialmente poderia ser a opção imediata de Mbappé, titular absoluto, mas isso mudou.



Com a chegada de Carlos Espí, José Mourinho passou a ter mais uma opção para ser o centroavante do Real Madrid. Além disso, o lado direito conta com Diomande, Brahim Díaz, Bernardo Silva e Rodrygo como opções.



Do lado do clube, a ideia de um novo empréstimo estava em análise, para que Endrick pudesse ganhar mais minutos em campo, como no Lyon. Mas o desempenho na pré-temporada ajudou José Mourinho e a diretoria merengue a apostar no brasileiro.



