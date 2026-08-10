Endrick durante treinamento do Real Madrid: dificuldade para se firmar com MourinhoDivulgação
Endrick ganha novo número e deve ficar no Real, apesar de propostas
Atacante corre risco de ter poucas oportunidades no clube espanhol, mas Mourinho garante que ele disputará com igualdade de condição
Quem quer contratar Endrick
Disputa no ataque do Real Madrid
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