Endrick marcou no amistoso pelo Real Madrid contra a Fiorentina - Divulgação / Real Madrid

Endrick marcou no amistoso pelo Real Madrid contra a FiorentinaDivulgação / Real Madrid

Publicado 09/08/2026 17:30

O atacante Endrick pode voltar a ser emprestado pelo Real Madrid para um clube do Velho Continente. Segundo informações do portal espanhol "As", o brasileiro está estudando novos caminhos em busca de mais minutos na equipe titular. O gigante espanhol não colocaria dificuldades para liberar o jovem.

Ainda de acordo com o portal, o próprio José Mourinho confirmou que pretende trabalhar com um elenco mais enxuto e deixou a decisão nas mãos do brasileiro. A contratação do espanhol Carlos Espí trouxe mais dificuldades para a permanência do jovem centroavante.

Uma situação semelhante ocorreu com outro prodígio, o atacante Gonzalo García, de 22 anos. O treinador português queria sua permanência, mas afirmou que ele dificilmente seria titular, e que não iria se opor a uma possível transferência. O Fulham, da Inglaterra, pagou 40 milhões de euros (aproximadamente R 235 milhões) e levou o atleta.

Outros jogadores podem deixar o clube ainda nesta janela. O francês Eduardo Camavinga, por exemplo, entrou em atrito com a antiga comissão técnica e com a diretoria no final da última temporada. Além disso, a temporada irregular e as lesões atrapalham uma possível continuidade do meio-campista no Real Madrid.

Já o jovem zagueiro Raúl Asencio não faz parte dos planos de José Mourinho e já despertou o interesse de alguns clubes. Ele perdeu espaço na última temporada e, com a chegada de Ibrahima Konaté, a expectativa é de que ele tenha ainda menos oportunidades no clube da capital.

Apesar da possibilidade da saída, o atacante Endrick tem ganhado chances durante a pré-temporada e foi titular diante de Ferencváros e Fiorentina. Inclusive, o brasileiro marcou diante dos italianos

*Informações do Estadão Conteúdo