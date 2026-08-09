Endrick marcou no amistoso pelo Real Madrid contra a FiorentinaDivulgação / Real Madrid
Endrick pensa em novo empréstimo e Real pode facilitar saída, diz site
Atacante brilhou durante a última temporada, emprestado ao Lyon, da França, mas prevê pouca minutagem no clube espanhol em 2026/27
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