Paolo Maldini entregou o cargo na Federação Italiana - Marco Bertorello / AFP

Paolo Maldini entregou o cargo na Federação ItalianaMarco Bertorello / AFP

Publicado 09/08/2026 16:00

"Apresentamos nossas demissões porque as condições necessárias para a confiança deixaram de existir". "Se eu tenho um emprego, se tenho uma responsabilidade e pretendo cumpri-la, isso é inaceitável. Levamos 24 horas e entregamos nossas cartas de demissão, com um contrato que nem tinha começado".

Ao lado do brasileiro Leonardo, que era o consultor, Paolo Maldini ficou apenas 16 dias atuando na entidade máxima do futebol italiano. O ex-zagueiro lamentou a atual situação da FIGC e confessou que estava empolgado com a nova função.

"É uma máquina parada. Há tantas pessoas que querem fazer algo, mas não sabem o quê. Estão à espera de um objetivo, de orientações. Conhecê-las nos deu muita energia, em um papel que é bastante desafiador".



Além disso, Maldini reclamou da decisão do presidente em barrar a contratação de Andrea Pirlo como novo treinador. Segundo o ex-defensor, o fato do ex-meia ser embaixador de uma casa de apostas foi usado como pretexto para impedir o acerto.



"Eu diria que sim (foi usado como pretexto). Certamente foi explorado de uma forma absolutamente exagerada. Pirlo estava disposto a encerrar seu relacionamento com a empresa de apostas russa. Ele é uma pessoa muito honesta, não merecia toda essa comoção. Mencionaram o código de ética, o decreto de dignidade. Mas se houvesse um desejo genuíno de tê-lo como técnico, não haveria obstáculos legais".



EX-JOGADOR REVELA CONVERSAS COM ANCELOTTI E GUARDIOLA



O ex-dirigente da Federação Italiana de Futebol revelou ter consultado o técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, para assumir o cargo na equipe tetracampeã mundial. Apesar do interesse, o próprio Maldini revelou que o comandante priorizou manter o projeto com a CBF.



"Ligamos para o melhor técnico italiano de todos os tempos, meu grande amigo Carlo Ancelotti. Ele respondeu que o Brasil havia reafirmado sua total confiança nele e se despediu, desejando-nos boa sorte".



Outro treinador que quase acertou com a Itália foi Josep Guardiola, que deixou o Manchester City recentemente, após dez temporadas na Premier League. "Fomos visitá-lo em Barcelona, almoçamos juntos e conversamos o dia todo. Ele ficou muito tentado. Chegou muito perto de aceitar. Ele até começou a anotar possíveis escalações".



No entanto, o Maldini revelou que o espanhol alegou cansaço, após anos de serviço ininterruptos ao clube de Manchester. "Guardiola vem de dez anos exaustivos na Premier League. Ele fez uma cirurgia nas costas e quer descansar".



Sem acerto com os nomes estudados por Maldini, a FIGC anunciou Roberto Mancini no final de julho. O experiente treinador de 61 anos vai para a segunda passagem à frente da seleção italiana, cinco temporadas entre 2018 e 2023. Apesar da conquista da Eurocopa, o comandante não conseguiu a classificação na Copa do Mundo de 2022.

As informações são do Estadão Conteúdo