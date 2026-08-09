Filipe Luís assumiu o Monaco, da França, no dia 8 de julho - Divulgação / AS Monaco

Filipe Luís assumiu o Monaco, da França, no dia 8 de julhoDivulgação / AS Monaco

Publicado 09/08/2026 14:15

Inglaterra - Filipe Luís conquistou seu melhor resultado desde que chegou ao Monaco. Neste domingo (9), o ex-Flamengo venceu o Liverpool por 3 a 2, de virada e fora de casa. A partida, disputada no estádio de Anfield, na Inglaterra, foi um amistoso preparativo para a temporada com o clube francês.

Antes dos 30 minutos do primeiro tempo, o time inglês já somava 2 a 0 no placar, com gols de Alexander Isak e Florian Wirtz, duas das contratações mais caras da última temporada.

Antes do intervalo, Aleksandr Golovin diminuiu para o Monaco de pênalti. Já na segunda etapa, Mika Biereth e Paris Brunner garantiram a virada e a vitória da equipe de Filipe Luís.

Este foi o terceiro triunfo do brasileiro desde sua chegada ao futebol francês. Durante os amistosos de pré-temporada, o time monegasco também superou o modesto Saint Priest e o Getafe, mas ficou no empate com o Cercle Brugge e foi derrotado pelo Sporting.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato