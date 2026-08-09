Torcedores prestaram solidariedade a Lionel Messi - AFP

Torcedores prestaram solidariedade a Lionel MessiAFP

Publicado 09/08/2026 11:56

Rio - O velório e o sepultamento de Jorge Messi, pai do craque argentino , aconteceu neste domingo (9) em uma cerimônia discreta e reservada apenas para familiares, no cemitério El Prado, em Pérez, cidade vizinha a Rosário, ao norte de Buenos Aires. De acordo com informações do jornal argentino "Rosario 3", o ao local permaneceu restrito e seguranças privados foram mobilizados para proteger a privacidade.

Do lado de fora do cemitério, viaturas policiais e alguns fãs já estavam reunidos para prestar suas condolências ao camisa 10 em sua chegada ao local. Liberado pelo Inter Miami, Lionel Messi chegou à Argentina na noite deste sábado (8) para a cerimônia.

Messi ao lado do pai, Jorge Reprodução / Instagram

A família de Lionel Messi recebeu diversas homenagens do mundo do futebol, como coroas de flores enviadas pela Associação do Futebol Argentino (AFA), a comissão técnica da seleção argentina e o Newell's Old Boys, clube que Messi jogou quando era pequeno na Argentina.

Jorge Messi, de 68 anos, morreu na madrugada de sábado (8). Nenhuma informação sobre a causa e circunstância da morte foi divulgada oficialmente. O empresário e pai do jogador da seleção argentina lutava contra uma longa doença.