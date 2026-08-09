Neymar em campo pela Seleção na Copa de 2026 - Rafael Ribeiro / CBF

Neymar em campo pela Seleção na Copa de 2026Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 09/08/2026 09:21

Rio - O atacante Neymar, de 34 anos, poderá reviver no ano que vem uma das grandes parcerias que marcaram a sua carreira. De acordo com informações do ex-jogador Felipe Melo, em seu canal, o Inter Miami tem interesse na contratação do camisa 10 do Santos.

A equipe dos Estados Unidos tem Lionel Messi como principal astro. Neymar e o argentino tiveram uma parceria de muito sucesso no Barcelona entre os anos de 2013 e 2017. Os dois conquistaram uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e dois Campeonatos Espanhóis, além de outros títulos menores.

Posteriormente, Neymar e Messi retomaram a parceria no PSG. Porém, o sucesso foi menor. Os dois foram bicampeões do Campeonato Francês, mas não conseguiram repetir as grandes atuações da época em que atuaram no Barça. Além do argentino, o brasileiro também poderá reencontrar Luis Suárez, que fez parte do histórico trio MSN no clube catalão.

Com contrato até o fim de 2026, Neymar avalia a possibilidade de deixar o Santos depois do vínculo. Atuar em uma liga de menor pressão, como a MLS, ou se aposentar do futebol tem sido alternativas avaliadas pelo craque.