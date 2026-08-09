Jordan Barrera se lesionou em clássicoVitor Silva / Botafogo

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Pedro Logato
Rio - O Botafogo teve uma notícia triste durante o empate contra o Fluminense por 1 a 1, no Nilton Santos, no último sábado (8), pelo Brasileiro. O meia-atacante Jordan Barrera, de 20 anos, se lesionou sozinho ao virar o pé esquerdo no segundo tempo do clássico. O colombiano foi levado ao hospital e a situação preocupa o Alvinegro.
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"Me parece grave. A informação que tivemos é que pode ser grave, ele foi direto para o hospital. Não consegui falar com o Barrera. Se não for hoje, que seja amanhã. É uma situação desagradável, principalmente para o atleta. Me parece que foi grave, foi sozinho e a com a dor ele estava muito queixoso", disse o treinador Franclim Carvalho.
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Barrera ficou apenas 27 minutos em campo. Ele entrou no lugar de Villalba e estava se movimentando bem na partida. O jovem finalizou bem em um momento e obrigou o goleiro Fábio a fazer uma grande defesa.
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Contratado pelo Botafogo no ano passado, junto ao Junior Barranquilla, Barrera é considerado uma grande promessa do futebol colombiano. Na atual temporada, ele atuou em 27 jogos, anotou dois gols e deu uma assistência.
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Jordan Barrera se lesionou em clássico
Barrera preocupa o Glorioso após sofrer lesão no pé esquerdo