Jordan Barrera se lesionou em clássico - Vitor Silva / Botafogo

Jordan Barrera se lesionou em clássicoVitor Silva / Botafogo

Publicado 09/08/2026 08:47

"Me parece grave. A informação que tivemos é que pode ser grave, ele foi direto para o hospital. Não consegui falar com o Barrera. Se não for hoje, que seja amanhã. É uma situação desagradável, principalmente para o atleta. Me parece que foi grave, foi sozinho e a com a dor ele estava muito queixoso", disse o treinador Franclim Carvalho.

Barrera ficou apenas 27 minutos em campo. Ele entrou no lugar de Villalba e estava se movimentando bem na partida. O jovem finalizou bem em um momento e obrigou o goleiro Fábio a fazer uma grande defesa.

Contratado pelo Botafogo no ano passado, junto ao Junior Barranquilla, Barrera é considerado uma grande promessa do futebol colombiano. Na atual temporada, ele atuou em 27 jogos, anotou dois gols e deu uma assistência.