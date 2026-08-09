Jordan Barrera se lesionou em clássicoVitor Silva / Botafogo
Botafogo se preocupa com situação de Barrera: 'Parece grave'
Jogador, de 20 anos, torceu o pé esquerdo em lance no segundo tempo do clássico e acabou sendo encaminhado para o hospital
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Franclim critica falta de agressividade do time na volta do intervalo
Treinador do Botafogo explicou, em coletiva de imprensa, as substituições que fez no empate contra o Fluminense, no estádio Nilton Santos
Vitinho cobra mudança de postura do Botafogo: 'Não pode acontecer'
Lateral-direito se referiu ao desempenho abaixo na volta do intervalo, quando o Fluminense empatou o jogo deste sábado (8)
Botafogo deixa reforço de fora na Sul-Americana; veja os inscritos
Regulamento da competição permite somente cinco mudanças na lista; Glorioso contratou seis jogadores nesta janela de transferências
Técnico do Botafogo 'puxa orelha' de meia: 'Tem que fazer mais gols'
Jogador, de 19 anos, é um dos destaques do Alvinegro na temporada e atrai a atenção de clubes do futebol europeu em janela
Botafogo traz detalhes de plano estratégico de 100 dias; entenda
Isto faz parte do processo de reestruturação da SAF; Glorioso também valorizou o apoio do 'investidor Gabriel de Alba (GDA)'
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