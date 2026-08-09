Franclim Carvalho, técnico do Botafogo, no jogo contra o Fluminense - Vítor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho, técnico do Botafogo, no jogo contra o FluminenseVítor Silva / Botafogo

Publicado 09/08/2026 00:05





"Estivemos abaixo do que queríamos e conseguimos fazer. Responsabilidade única e exclusiva do treinador. Parece-me que os primeiros 15 minutos do segundo tempo foram muito abaixo, principalmente em termos de agressividade. Estamos à espera, espera, espera e o adversário acaba por ter um escanteio, digamos assim, em uma terceira bola e fazer o gol. Fruto da nossa passividade no início do segundo tempo", afirmou.



LEIA MAIS: Vitinho cobra mudança de postura do Botafogo: 'Não pode acontecer' Rio — O técnico Franclim Carvalho, do Botafogo, analisou o empate em 1 a 1 com o Fluminense neste sábado (8), pelo Campeonato Brasileiro. O treinador admitiu que a postura da equipe no início da segunda etapa, quando o time tomou o gol do Tricolor, foi ruim e explicou as mudanças feitas na reta final do confronto."Estivemos abaixo do que queríamos e conseguimos fazer. Responsabilidade única e exclusiva do treinador. Parece-me que os primeiros 15 minutos do segundo tempo foram muito abaixo, principalmente em termos de agressividade. Estamos à espera, espera, espera e o adversário acaba por ter um escanteio, digamos assim, em uma terceira bola e fazer o gol. Fruto da nossa passividade no início do segundo tempo", afirmou.

Franclim destacou, no entanto, que o time melhorou na reta final do jogo, mas "mais com o coração do que com a cabeça, um pouco mais atrapalhado". Ele também detalhou as substituições que fez na reta final. "Nós tínhamos que colocar gente na frente, porque estávamos tendo mais bola que o adversário neste momento do jogo, estávamos chegando com a bola fora para tirar cruzamentos, e eu queria ter mais presença na área", disse.



O Botafogo volta a campo para enfrentar o Cienciano, do Peru, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana na próxima quinta-feira (13), às 21h30, no estádio Garcilaso de la Vega.