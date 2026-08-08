Vitinho em ação pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo
"A gente não pode começar o segundo tempo desse jeito. Começamos a jogar no segundo tempo depois que tomamos o gol. Não é a primeira vez que acontece, mas a gente vai conversar agora no vestiário porque não pode voltar a acontecer. A gente vem bem nos últimos jogos. É claro que a gente quer vencer dentro de casa, perto do nosso torcedor, mas não foi uma derrota, é um clássico. Agora, é bola para frente", disse, ao 'SporTV'.
"Jogar na altitude é sempre difícil, já joguei algumas vezes. A gente não pensou no jogo ainda, vamos começar a pensar agora. A gente sabe da dificuldade do jogo, mas vamos lá pra conseguir o resultado positivo, porque isso é o que o Botafogo sempre quer. E a gente espera fazer isso, um bom jogo lá, para fazer aqui dentro de casa e sair com a classificação junto com o nosso torcedor."
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.