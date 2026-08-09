Romário abraçado com seu Edevair Arquivo / Jornal O Dia

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Pedro Logato
Rio - Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Romário, de 60 anos, utilizou as redes sociais neste domingo (9) para agradecer o O DIA por ter recebido registros de momentos do Baixinho com seu pai, Edevair. O presente e o recado carinhoso no craque acontecem neste dia que é comemorado o Dia dos Pais.
 
 
 
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"Galera, neste Dia dos Pais, recebi um presente que mexeu comigo: fotos raras minhas com o meu pai, do acervo do O DIA. Bateu uma saudade do seu Edevair. Meu pai foi meu maior exemplo e meu grande herói. Foi ele que me levou pro futebol e acreditou em mim quando tudo era só o sonho de um moleque da Vila da Penha. Pai, você faz falta todos os dias, mas continua vivo nas lembranças, nas lições e no meu coração. Te amo pra sempre", publicou Romário em suas redes sociais.
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Seu Edevair era torcedor do America. Fã do próprio filho, ele o acompanhou durante toda a sua carreira. O pai de Romário acabou morrendo no dia 22 de maio de 2008, depois de sofrer um infarto em sua residência. Hospitalizado no Barra D'Or, ele acabou não resistindo.
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Em sua carreira como jogador de futebol, Romário passou pro clubes importantes como Vasco, PSV, Barcelona, Flamengo, Valencia e Fluminense. O seu momento máximo na carreira foi em 1994, quando foi campeão da Copa pela Seleção como protagonista e eleito o melhor jogador do mundo. Em 2007, o Baixinho alcançou a marca de 1.000 gols. Posteriormente, o craque atuou pelo America, equipe do seu pai e atualmente é presidente do clube. 
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Em 2010, Romário entrou para a política sendo eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. Quatro anos depois, ele foi eleito senador. O Baixinho está em seu segundo mandato no Senado e ocupará a função até 2030.