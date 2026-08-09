Romário abraçado com seu Edevair - Arquivo / Jornal O Dia

Romário abraçado com seu Edevair Arquivo / Jornal O Dia

Publicado 09/08/2026 10:22 | Atualizado 09/08/2026 10:54

O DIA por ter recebido registros de momentos do Baixinho com seu pai, Edevair. O presente e o recado carinhoso no craque acontecem neste dia que é comemorado o Dia dos Pais. Rio - Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Romário, de 60 anos, utilizou as redes sociais neste domingo (9) para agradecer opor ter recebido registros de momentos do Baixinho com seu pai, Edevair. O presente e o recado carinhoso no craque acontecem neste dia que é comemorado o Dia dos Pais.

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"Galera, neste Dia dos Pais, recebi um presente que mexeu comigo: fotos raras minhas com o meu pai, do acervo do O DIA. Bateu uma saudade do seu Edevair. Meu pai foi meu maior exemplo e meu grande herói. Foi ele que me levou pro futebol e acreditou em mim quando tudo era só o sonho de um moleque da Vila da Penha. Pai, você faz falta todos os dias, mas continua vivo nas lembranças, nas lições e no meu coração. Te amo pra sempre", publicou Romário em suas redes sociais.

Seu Edevair era torcedor do America. Fã do próprio filho, ele o acompanhou durante toda a sua carreira. O pai de Romário acabou morrendo no dia 22 de maio de 2008, depois de sofrer um infarto em sua residência. Hospitalizado no Barra D'Or, ele acabou não resistindo.

Em sua carreira como jogador de futebol, Romário passou pro clubes importantes como Vasco, PSV, Barcelona, Flamengo, Valencia e Fluminense. O seu momento máximo na carreira foi em 1994, quando foi campeão da Copa pela Seleção como protagonista e eleito o melhor jogador do mundo. Em 2007, o Baixinho alcançou a marca de 1.000 gols. Posteriormente, o craque atuou pelo America, equipe do seu pai e atualmente é presidente do clube.

Em 2010, Romário entrou para a política sendo eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. Quatro anos depois, ele foi eleito senador. O Baixinho está em seu segundo mandato no Senado e ocupará a função até 2030.