Jason tem 42 anos e parou de jogar em 2022 - Reprodução / Instagram

Jason tem 42 anos e parou de jogar em 2022Reprodução / Instagram

Publicado 09/08/2026 09:41

Rio - Ex-jogador de clubes importantes como São Paulo, Corinthians e Athletico-PR, Jadson, de 42 anos, foi preso neste sábado (8), em Cambé, cidade do norte do Paraná, suspeito de violência doméstica. A companheira do ex-apoiador fez um Boletim de Ocorrência e relatou que foi agarrada pelo pescoço em uma discussão.

A equipe policial constatou que a mulher tinha marcas na região do pescoço. Jadson foi indiciado por crimes de lesão e injúria praticadas contra a mulher. Ele foi encaminhado para a prisão pública da cidade paranaense.

O advogado do ex-jogador, Júlio César de Liz, entrou com pedido de liberdade provisória para que seu cliente possa responder o processo em liberdade. A ação afirma que o ex-meia apresenta "ausência de risco de fuga e vínculos sólidos com o distrito da culpa" e é "primário e sem antecedentes".

De acordo com o relato da suposta vítima, Jadson e ela tiveram uma discussão acalorada no banheiro. O ex-jogador teria o seu pescoço com as duas mãos e tentado enforcá-la, provocando marcas na região. Não teria sido a primeira agressão do ex-atleta.

"A vítima foi ouvida, relatou os fatos que teria sido agredida, em razão da violência doméstica, no âmbito familiar. O autor foi interrogado e autuado em flagrante por violência doméstica e lesão corporal. Ela relatou que houve outras ocasiões [de agressão], mas não tinha registrado boletim", afirmou o delegado Ernandes Alves à "RPC", filiada da Rede Globo na região.

Ouvido pela Polícia Civil, Jadson teria declarado apenas que "foi uma briga de marido e mulher, mas faz parte". Ele teria admitido uma discussão mais acalorada, mas negado a agressão física. Com passagens por clubes importantes do futebol brasileiro, Jadson encerrou sua carreira em 2022 atuando pelo Vitória. No ano passado, o ex-apoiador chegou a atuar como comentarista da CazéTV em algumas partidas do Corinthians.

A reportagem do O DIA tentou contato com a defesa do atleta, mas não recebeu resposta até o fechamento da matéria.