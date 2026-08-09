Bruno Guimarães foi ovacionado por torcedores do ArsenalAFP
Bruno Guimarães destaca Arsenal em apresentação: 'Vim por títulos'
Jogador, de 28 anos, encerrou passagem pelo Newcastle; brasileiro destacou a força do elenco do atual campeão da Premier League
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Reforço do Vasco, Sosa chegará ao Rio na madrugada de segunda
Jogador, de 27 anos, fechou com o Cruz-Maltino depois de semanas em negociações com o Racing; argentino foi destaque da Libertadores de 2025
Romário agradece O DIA por envio de acervo com seu Edevair
No Dia dos Pais, Baixinho abordou a saudade que sente e também fez agradecimentos por ter recebido registros raros ao lado de seu progenitor
Ex-Corinthians e São Paulo é preso por suspeita de agressão à mulher
Ex-jogador é acusado por companheira de tê-la agarrado pelo pescoço após discussão acalorada no banheiro; ex-atleta foi detido no Paraná
Neymar pode retomar trio MSN no Inter Miami em 2027
Atacante, de 34 anos, tem contrato com o Santos até o fim do ano e avalia atuar pela equipe dos Estados Unidos nos próximos anos
Botafogo se preocupa com situação de Barrera: 'Parece grave'
Jogador, de 20 anos, torceu o pé esquerdo em lance no segundo tempo do clássico e acabou sendo encaminhado para o hospital
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