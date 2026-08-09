Bruno Guimarães foi ovacionado por torcedores do Arsenal - AFP

Bruno Guimarães foi ovacionado por torcedores do ArsenalAFP

Publicado 09/08/2026 11:26 | Atualizado 09/08/2026 11:28

"Senti que precisava de um novo desafio na minha vida e ser jogador do Arsenal seria um desafio empolgante. Depois de jogar duas Copas do Mundo, cheguei a um ponto da minha vida em que preciso de um desafio como esse. Quero ganhar troféus, quero fazer história e acredito que estou no lugar certo", afirmou.

O Arsenal encerrou um jejum de 22 anos sem conquistar o Campeonato Inglês na temporada passada. Bruno Guimarães destacou a força do elenco comandado por Arteta.

"O meio-campo do Arsenal é um dos melhores da Europa. Todos os jogadores são incríveis. Todas as vezes que joguei contra o Arsenal foi muito difícil. Eles ficam com a bola, defendem como um time só. Acho que essa combinação é o jeito que gosto de jogar e, claro, entrar para o time campeão da liga é sempre uma grande oportunidade", concluiu.