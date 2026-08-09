Federico Valverde (de colete) em treino do RealDivulgação / Real Madrid
Meia do Real Madrid destaca alegria do elenco com renovação de Vini Jr
Jogador, de 28 anos, também abordou começo de trabalho de José Mourinho e relatou surpresa com temperamento e atitude do português
Meia do Real Madrid destaca alegria do elenco com renovação de Vini Jr
Jogador, de 28 anos, também abordou começo de trabalho de José Mourinho e relatou surpresa com temperamento e atitude do português
Despedida de pai de Messi é feita em cerimônia restrita na Argentina
Jorge Messi, que era agente do craque desde o começo da carreira, enfrentava agravamentos do estado de saúde por uma doença não divulgada
Bruno Guimarães destaca Arsenal em apresentação: 'Vim por títulos'
Jogador, de 28 anos, encerrou passagem pelo Newcastle; brasileiro destacou a força do elenco do atual campeão da Premier League
Reforço do Vasco, Sosa chegará ao Rio na madrugada de segunda
Jogador, de 27 anos, fechou com o Cruz-Maltino depois de semanas em negociações com o Racing; argentino foi destaque da Libertadores de 2025
Romário agradece O DIA por envio de acervo com seu Edevair
No Dia dos Pais, Baixinho abordou a saudade que sente e também fez agradecimentos por ter recebido registros raros ao lado de seu progenitor
Ex-Corinthians e São Paulo é preso por suspeita de agressão à mulher
Ex-jogador é acusado por companheira de tê-la agarrado pelo pescoço após discussão acalorada no banheiro; ex-atleta foi detido no Paraná
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.