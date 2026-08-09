Federico Valverde (de colete) em treino do Real - Divulgação / Real Madrid

Federico Valverde (de colete) em treino do RealDivulgação / Real Madrid

Publicado 09/08/2026 12:20 | Atualizado 09/08/2026 12:20

"Novo contrato de Vini Jr nos deixou tão felizes Todos sabemos o quão importante ele é para nós e os valores que ele representa para nós", disse.

Foram meses de negociação até um desfecho positivo. Valverde também fez muitos elogios a José Mourinho, que acabou de iniciar sua segunda passagem como treinador do Real Madrid.

"Eu não esperava que Mourinho fosse assim. Ele está muito próximo de nós. Às vezes ele é duro, mas acho que é isso que pode te fazer melhorar", concluiu.