Federico Valverde (de colete) em treino do RealDivulgação / Real Madrid

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Pedro Logato
Rio - A renovação do contrato com o Real Madrid até junho de 2032 não alegrou somente a Vini Jr, mas a todo o elenco espanhol. Pelo menos foi o que disse o volante Federico Valverde, de 28 anos. O uruguaio destacou a importância do brasileiro no grupo.
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"Novo contrato de Vini Jr nos deixou tão felizes Todos sabemos o quão importante ele é para nós e os valores que ele representa para nós", disse.
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Foram meses de negociação até um desfecho positivo. Valverde também fez muitos elogios a José Mourinho, que acabou de iniciar sua segunda passagem como treinador do Real Madrid.
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"Eu não esperava que Mourinho fosse assim. Ele está muito próximo de nós. Às vezes ele é duro, mas acho que é isso que pode te fazer melhorar", concluiu.