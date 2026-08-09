Rayssa Leal posa com troféu do SLS Rio Takeover - Reprodução / Instagram @sls

Rayssa Leal posa com troféu do SLS Rio TakeoverReprodução / Instagram @sls

Publicado 09/08/2026 13:59

Rio - A skatista brasileira Rayssa Leal , de 18 anos, ergueu o troféu do Skate Street (SLS) Rio Takeover na manhã deste domingo (9) e levou o Maracanãzinho lotado à loucura no Rio. O torneio foi válido pela terceira etapa da Liga Internacional da SLS, que leva o esporte a cidades do mundo todo.

Antes mesmo da última rodada de manobras, Rayssa já havia garantido o título. Ela conseguiu o feito ao somar 20.9 pontos acumulados, com as notas 6.8, 7.1 e 7.0 nas três primeiras tentativas.

Gabi Mazetto, a outra brasileira da disputa, ficou em quarto lugar, fora do pódio, com um total de 14.8 pontos. As medalhas de prata e de bronze foram conquistadas, respectivamente, pela japonesa Momiji Nishiya, com 20.7, e pela espanhola Daniela Terol, com 17.7.



No último sábado (8), Rayssa torceu o pé durante treinamento e deixou dúvidas no ar sobre a competição, mas já havia descartado a chance de não participar. A skatista, que também venceu a primeira etapa da temporada, em Sydney, voltou a somar pontos no ranking geral com a conquista desta manhã.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato