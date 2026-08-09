Jacy, do Coritiba, cai em túnel durante comemoração - Reprodução / X

Jacy, do Coritiba, cai em túnel durante comemoraçãoReprodução / X

Publicado 09/08/2026 13:33 | Atualizado 09/08/2026 14:25

Rio - O zagueiro Jacy, do Coritiba, protagonizou uma cena curiosa no Couto Pereira, durante o duelo contra a Chapecoense, na noite do último sábado (8). O defensor balançou as redes de cabeça e, na comemoração, pulou a placa de publicidade para festejar com a torcida. O problema é que, do outro lado, estava o túnel de acesso ao vestiário visitante.

O capitão do Coritiba caiu no local, mas reapareceu rapidamente e ainda continuou a comemoração. Na sequência, recebeu atendimento da equipe médica.

Para completar, toda a comemoração acabou sendo em vão. Após revisão do VAR, o sistema semiautomático identificou impedimento no lance, e o gol de Jacy foi anulado.

O Coritiba, no entanto, já estava em vantagem. Tiago Cóser havia marcado, também de cabeça, e aberto o placar contra a Chapecoense.

Jacy conseguiu permanecer em campo até o fim do primeiro tempo e retornou para a etapa final. Logo aos dois minutos, porém, precisou ser substituído. Rodrigo Moledo entrou em seu lugar.

O túnel do Couto Pereira possui uma cobertura que permanece fechada durante a partida e é aberta nos momentos de entrada e saída das equipes. Como o lance aconteceu perto do intervalo, o acesso já estava aberto. No fim, o Coritiba venceu por 2 a 1.

Cena parecida aconteceu no mesmo estádio

O episódio deste sábado não foi o primeiro do tipo no Couto Pereira. Em 2014, o camaronês Joel também caiu no túnel durante a comemoração de um gol, na vitória do Coritiba por 3 a 1 sobre o São Paulo. Naquela partida, o atacante marcou duas vezes.

Depois de balançar as redes em seu segundo gol, ele correu em direção à arquibancada, passou pela placa de publicidade e caiu no acesso aos vestiários. Joel foi ajudado por um segurança após a queda. Doze anos depois, o mesmo profissional estava no Couto Pereira e presenciou de perto a cena protagonizada por Jacy.

Veja vídeo da queda de Jacy

O desespero dos torcedores do Coritiba ao ver o Jacy caindo no túnel de acesso ao vestiário do Couto Pereira! pic.twitter.com/JzzWlGZx27 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 9, 2026

*Informações do Estadão Conteúdo