Raphinha em treino do Barcelona - Divulgação / Barcelona

Raphinha em treino do BarcelonaDivulgação / Barcelona

Publicado 09/08/2026 14:50

Rio - Durante a Copa do Mundo, o atacante Raphinha, de 29 anos, teve seu nome relacionado a rumores de uma saída do Barcelona. Porém, o treinador Hansi Flick, em entrevista coletiva, neste sábado (8), deixou claro que o brasileiro faz parte dos seus planos e que seguirá no clube na próxima temporada.

"Rapha é um dos jogadores mais importantes para mim. Ele traz qualidade e intensidade; precisamos dele", disse o alemão, de 61 anos, sobre o atacante.

Os rumores sobre Raphinha tinham a ver com o desejo do Barcelona contratar um centroavante para a função de Robert Lewandowski, que deixou o clube antes da Copa do Mundo. A venda do brasileiro ajudaria o clube catalão a juntar dinheiro para fazer uma oferta mais robusta ao Atlético de Madrid por Julián Álvarez.

Outra situação que aumentou a possibilidade de uma transferência de Raphinha seriam as lesões seguidas do brasileiro na última temporada. O atacante acabou também se machucando durante a disputa da última Copa do Mundo.