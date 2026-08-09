Jason tem 42 anos e atuava como meia-atacanteReprodução / Instagram @magicjadson
Ex-jogador deixa a prisão após denúncia de violência contra a mulher
Ex-atleta de Corinthians e São Paulo foi detido no último sábado (8) e, horas depois, foi solto para responder em liberdade
João Fonseca é derrotado e dá adeus ao Masters 1000 de Montreal
Brasileiro caiu para o tenista americano Ben Shelton, 10º colocado do ranking mundial, neste domingo (9), em torneio disputado no Canadá
Leonardo Jardim comenta sobre críticas ao desempenho do Flamengo
Time estava sendo questionado pela torcida, mas conseguiu responder ao vencer o Vitória com autoridade por 2 a 0 no Maracanã
Bruno Henrique comemora gol no Vitória e fala de duelo contra Cruzeiro
Ídolo marcou na partida deste domingo (9), que o Rubro-Negro venceu por 2 a 0; equipe volta a campo pela Libertadores na quarta-feira (12)
Flamengo vence Vitória com golaço de Pulgar pelo Brasileirão
Com vitória, Rubro-Negro reduziu distância do Palmeiras para seis pontos; equipe volta a campo na quarta-feira (12), pela Libertadores
Vasco acumula problemas de lesões em jogo contra o Bahia
Brenner e Cuesta foram substituídos no intervalo enquanto Andrés Gómez sentiu dores no pé esquerdo ainda no aquecimento da partida
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