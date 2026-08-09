Jason tem 42 anos e atuava como meia-atacante - Reprodução / Instagram @magicjadson

Jason tem 42 anos e atuava como meia-atacanteReprodução / Instagram @magicjadson

Publicado 09/08/2026 15:34

Paraná - Após ser preso por suspeita de violência doméstica , o ex-jogador Jadson deixou o cárcere neste domingo (9) e responderá em liberdade. O antigo meia-atacante foi detido no último sábado (8), na cidade de Cambé, no Paraná, e a soltura foi divulgada em primeira mão pela "Folha de Londrina".

A denúncia, feita por sua atual companheira, indica que Jadson a teria agarrado pelo pescoço com as duas mãos e tentado enforcá-la durante uma discussão. Diante de exames realizados, a polícia encontrou sinais da agressão e o ex-atleta de 42 anos foi preso pelos crimes de lesão e injúria praticadas contra a mulher.

No entanto, nesta manhã, a juíza Karin Feuerharmel Giuseppin, da Comarca de Londrina, determinou que o meia-atacante aposentado fosse solto e respondesse à acusação em liberdade. A soltura provisória foi concedida sem a necessidade do pagamento de fiança.

Durante o decorrer do processo, Jadson terá que apresentar-se à Justiça uma vez a cada dois meses. Além disso, não poderá deixar a cidade por mais de duas semanas sem comunicar às autoridades. Por fim, ele estará impedido de frequentar bares e terá de compartilhar qualquer eventual mudança de endereço.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato