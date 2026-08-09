Vini Jr acertou sua renovação na última quinta-feira (6)Divulgação / Real Madrid
Jornal espanhol diz que Vini tem 'nova responsabilidade' no Real
Atacante chegou ao clube espanhol em 2019 e se tornou referência no elenco; ele participou com protagonismo de dois títulos da 'Champions'
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Atacante, de 29 anos, tem contrato com o clube espanhol até junho de 2028; durante a Copa houve rumores de que o brasileiro seria vendido
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Neste domingo (9), dia do seu aniversário, o ex-treinador do Flamengo chegou à sua terceira vitória com o clube francês
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