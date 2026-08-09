Vini Jr acertou sua renovação na última quinta-feira (6) - Divulgação / Real Madrid

Vini Jr acertou sua renovação na última quinta-feira (6)Divulgação / Real Madrid

Publicado 09/08/2026 16:30

"Após a renovação de seu contrato, o brasileiro se tornou um dos jogadores mais experientes do elenco e um dos capitães da equipe. O ponta agora tem maior responsabilidade, não apenas dentro de campo, mas também no vestiário. Seu aumento salarial deve se refletir não só no desempenho em campo, mas também fora dele, atuando como um dos líderes do grupo e contribuindo para fortalecer a união da equipe", disse o diário.

Na última temporada, a imprensa espanhola abordou que o elenco do Real Madrid estava rachado depois de discordâncias sobre o trabalho de Xabi Alonso. A contratação de José Mourinho visa resolver essa situação.

Revelado pelo Flamengo, o atacante foi comprado pelo clube espanhol por 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões na cotação da época, em maio de 2017). Ele se tornou peça fundamental na história recente do Real Madrid com títulos de duas Ligas dos Campeões.