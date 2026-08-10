Duelo entre Makhachev e Prates pode acontecer num futuro próximo - (Foto: Reprodução)

Duelo entre Makhachev e Prates pode acontecer num futuro próximo (Foto: Reprodução)

Publicado 10/08/2026 08:00

Carlos Prates pode estar cada vez mais próximo de uma oportunidade pelo cinturão dos meio-médios do UFC. Pelo menos é o que indicam as palavras do atual campeão da categoria, Islam Makhachev. Em entrevista ao portal "MMA Junkie", o russo elogiou a fase vivida pelo brasileiro e afirmou que não vê problemas em enfrentá-lo futuramente.



Durante a conversa, Makhachev foi questionado sobre a rápida ascensão do representante da equipe "Fighting Nerds" e da "VTT", que vem chamando atenção pelo poder de nocaute e pelas atuações dominantes no octógono. Ao comentar sobre o paulista, o campeão demonstrou respeito e classificou um possível confronto entre ambos como bastante atrativo para os fãs.



“O 'Bolo de Nutella' (Carlos Prates) será um bom oponente, ele é um lutador empolgante. Será uma boa luta”, afirmou.