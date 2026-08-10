Duelo entre Makhachev e Prates pode acontecer num futuro próximo (Foto: Reprodução)
Durante a conversa, Makhachev foi questionado sobre a rápida ascensão do representante da equipe "Fighting Nerds" e da "VTT", que vem chamando atenção pelo poder de nocaute e pelas atuações dominantes no octógono. Ao comentar sobre o paulista, o campeão demonstrou respeito e classificou um possível confronto entre ambos como bastante atrativo para os fãs.
“O 'Bolo de Nutella' (Carlos Prates) será um bom oponente, ele é um lutador empolgante. Será uma boa luta”, afirmou.
Foco na primeira defesa de cinturão
Apesar de admitir interesse em um eventual duelo contra Carlos Prates, Islam Makhachev ainda tem uma missão importante pela frente. O russo fará sua primeira defesa do cinturão dos meio-médios no UFC 330, evento marcado para o dia 15 de agosto, na Filadélfia (EUA).
Na ocasião, o número um do ranking peso por peso da organização terá pela frente Ian Machado Garry na luta principal da noite. Somente após esse compromisso o campeão deve voltar suas atenções para os próximos desafiantes, cenário no qual Carlos Prates desponta como um dos principais candidatos a disputar o título caso mantenha sua sequência de resultados positivos.
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